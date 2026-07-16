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गांव की महिलाओं ने बदली खेती की तस्वीर, रसायनों को अलविदा, लाखों की होने लगी आमदनी

अशोक कुमार के अनुसार, जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां रासायनिक अवशेषों से मुक्त होती हैं, जिससे वे स्वास्थ्य के लिए अधिक सुरक्षित और स्वाद में भी बेहतर होती हैं. यही कारण है कि इन दिनों रांची के बाजारों में जैविक खेती से तैयार सब्जियों की मांग लगातार बढ़ रही है और उपभोक्ता भी रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों की तुलना में जैविक उत्पादों को अधिक पसंद कर रहे हैं.

प्रशिक्षण लीडर एवं बीआरपी पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि नगड़ी क्षेत्र में जैविक खेती तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि 1290 किसानों में से 500 से अधिक किसान पूरी तरह जैविक खेती अपना चुके हैं और बेहतर उत्पादन के साथ अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं. इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जो अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों की महिला किसानों को भी जैविक खेती का प्रशिक्षण दे रही हैं. उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक बदलाव बताया.

जैविक खेती की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है द्रव्य जीवामृत. इसे प्लास्टिक या सीमेंट के ड्रम में तैयार किया जाता है. इसके लिए गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन या दाल का आटा और पीपल, बरगद या नीम जैसे पुराने पेड़ों के नीचे की जैविक मिट्टी या दीमक मिट्टी का उपयोग किया जाता है. सभी सामग्रियों को पानी में मिलाकर ड्रम में घोल तैयार किया जाता है. इसे लगभग एक सप्ताह तक रखा जाता है. इसके बाद यह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है. यह तरल खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने में मदद करती है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है.

देवकी देवी बताती हैं कि जैविक खेती में लागत कम आती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पैदा होने वाली सब्जियां और अनाज स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं. आज वे गांव की अन्य महिलाओं को भी जैविक खाद बनाने और उसका उपयोग करने की जानकारी देती हैं.

आजीविका कृषक मित्र देवकी देवी इस बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी हैं. उनके पास खुद की लगभग 25 डिसमिल जमीन है, जबकि करीब दो एकड़ जमीन लीज पर लेकर वे सालभर जैविक खेती करती हैं. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने रासायनिक खाद का उपयोग लगभग बंद कर दिया और पूरी तरह जैविक पद्धति अपनाई.

नगड़ी प्रखंड के बरसा सरना टोली और टूसमू गांव की तस्वीरें ग्रामीण बदलाव की एक प्रेरणादायक कहानी बयां करती हैं. यहां की महिलाएं साबित कर रही हैं कि यदि सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर मिले तो गांव की महिलाएं न केवल अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं, बल्कि खेती को भी एक नई दिशा दे सकती हैं.

सरकारी संस्थानों से प्रशिक्षण लेने के बाद ये महिलाएं अपने घरों में ही जीवामृत, घनजीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्ट, केंचुआ खाद, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और अग्निअस्त्र जैसे जैविक खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशक तैयार कर रही हैं. यही नहीं, अब वे दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही हैं.

रांची: कभी खेतों में अच्छी फसल के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भर रहने वाली ग्रामीण महिलाएं आज जैविक खेती की ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिसकी चर्चा गांवों से निकलकर पूरे क्षेत्र में हो रही है. रांची जिले के नगड़ी प्रखंड और आसपास के गांवों में महिलाएं अब सिर्फ किसान नहीं, बल्कि "जैविक दीदी" के नाम से नई पहचान बना चुकी हैं.

घन जीवामृत: खेतों के लिए ऊर्जा का खजाना

क्षेत्र की जैविक दीदी सुचिता कच्छप घन जीवामृत तैयार करने की विधि बताती हैं. उनके पास लगभग 50 डिसमिल जमीन है, जबकि करीब आठ एकड़ जमीन लीज पर लेकर वे धान, गेहूं और विभिन्न सब्जियों की खेती करती हैं. घन जीवामृत बनाने के लिए गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और जंगल या पुराने रसायन-मुक्त पेड़ों के नीचे की मिट्टी ली जाती है. इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाकर जूट के बोरे या छायादार स्थान में फैला दिया जाता है. सात से दस दिनों तक इसे छांव में रखा जाता है. सूखने के बाद इसका पाउडर बनाकर खेतों में उपयोग किया जाता है. यह खाद मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और फसलों की वृद्धि बढ़ाने में बेहद कारगर मानी जाती है.

जैविक तरीके से तैयार खेत (ETV Bharat)

प्राकृतिक कीटनाशकों ने खत्म की रसायनों की जरूरत

इन महिलाओं ने सिर्फ जैविक खाद ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक कीटनाशकों का निर्माण भी सीख लिया है. ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और अग्निअस्त्र जैसे जैविक घोल फसलों को कीटों और रोगों से बचाने का काम करते हैं. इनकी खासियत यह है कि इनका पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता. पहले जहां किसान महंगे रासायनिक कीटनाशकों पर हजारों रुपये खर्च करते थे, वहीं अब घर में तैयार प्राकृतिक उत्पादों से खेती कर रहे हैं. इससे खेती की लागत कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है.

मिट्टी भी स्वस्थ, किसान भी खुश

महिलाओं का कहना है कि लगातार जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बेहतर बनी रहती है. खेतों में केंचुओं और लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे जमीन अधिक उपजाऊ बनती है. फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादन भी संतोषजनक मिलता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां और अनाज रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं. इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलता है, जबकि किसानों को बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त होती है.

जैविक तरीके से तैयार किया गया खाद (ETV Bharat)

आत्मनिर्भरता की नई राह

आज नगड़ी प्रखंड की अधिकतर पंचायत की कई महिलाएं समूह बनाकर जैविक खाद तैयार कर रही हैं और अन्य गांवों की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं. जैविक खेती उनके लिए सिर्फ खेती का तरीका नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन चुकी है. कई महिलाएं सालाना लाखों रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं.

जैविक खेती के प्रमुख फायदे

जैविक खेती कर रहे इन दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है. रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशकों पर निर्भरता खत्म होने से खेती की लागत लगभग 25-30% कम हो जाती है. बाजार में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जैविक खेती से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलता है. साथ ही जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ने के कारण पानी की खपत भी कम होती है.

जैविक तरीके से तैयार किया जा रहा खाद (ETV Bharat)

मिट्टी और पर्यावरण को भी इससे बहुत लाभ होता है. गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट और हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता और प्राकृतिक संरचना मजबूत होती है. यह मिट्टी के उपयोगी जीवों जैसे केंचुओं और सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देती है, जिससे जैव विविधता बनी रहती है. रासायनिक बहाव न होने के कारण जल स्रोत और भूमिगत जल प्रदूषण से बच जाते हैं.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैविक खेती सबसे महत्वपूर्ण लाभ देती है. इसमें उगाई गई फसलें हानिकारक रसायनों से पूरी तरह मुक्त होती हैं, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है. ये फसलें अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं.

जैविक खेत (ETV Bharat)

एक जनआंदोलन बनती जैविक खेती

रांची के नगड़ी क्षेत्र की ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि खेती में बदलाव की असली ताकत गांवों में मौजूद है. सरकारी प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और महिलाओं की मेहनत ने मिलकर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की है, जो न सिर्फ किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि मिट्टी, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रही है.

आज गांवों में जब किसी महिला को लोग "जैविक दीदी" कहकर पुकारते हैं, तो यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस बदलाव, आत्मविश्वास और सफलता की पहचान है जिसने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है. नगड़ी की ये महिलाएं बता रही हैं कि खेतों में उगने वाली फसलें ही नहीं, सपने भी जैविक तरीके से सींचे जाएं तो उनकी फसल भी भरपूर होती है.

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