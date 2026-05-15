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ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महिलाओं का रुतबा; अब पक्के रोजगार के 4.4% अधिक मौके, मुस्लिम-SC और OBC के पास कम अवसर, सेफ जोन में ईसाई

दुनियाभर के युवा अच्छी नौकरियों के लिए परेशान : स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले युवाओं को रोजगार हासिल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने साल 2025 में दुनियाभर के 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर करीब 12.6% रहने का अनुमान जताया था. मौजूदा समय दुनियाभर के युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी और स्थायी नौकरी के लिए भटक रहे हैं. वहीं PLFS के अनुसार साल 2022 में भारत में युवाओं में बेरोजगारी दर 10.9% थी. साल 2024 में यह कम होकर 10.3% पर पहुंच गया. इसके बाद साल 2025 में इसमें और सुधार आया. इससे यह आंकड़ा 9.9% पर आ गया.

लेबर मार्केट में स्थिरता, जेंडर गैप अभी भी समस्या : स्टडी के अनुसार साल 2025 में देश के लेबर मार्केट की स्थिति स्थिर बनी रही. हालांकि काम में भागीदारी के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा गैप बना रहा. कामकाजी पुरुषों की हिस्सेदारी जहां 79.1% रही जबकि महिलाओं की केवल 40% रही. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 52.2% लोग कामकाजी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 62.8% लोग. इस लिहाज से देखे तो गांवों में कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा है. वहीं बात अगर ग्रामीण और शहरी महिलाओं की कामकाज में भागीदारी की करें तो इसमें ग्रामीण महिलाएं आगे हैं. ग्रामीण महिलाओं में यह प्रतिशत 45.9% जबकि शहरी में 27.7% है.

जिन घरों की मुखिया महिलाएं, वहां नौकरियों की क्वालिटी बेहतर : भारत में कई घरों की मुखिया महिलाएं हैं. स्टडी में यह जानकारी सामने आई है कि ऐसे घरों में नौकरियों की क्वालिटी अब पहले से बेहतर हो रही है. यानी अच्छे स्तर वाली नौकरियां मिल रहीं हैं. घर चलाने वाली महिलाओं को पक्की नौकरी मिलने की संभावना अन्य महिलाओं की तुलना में 4.4% ज्यादा होती है. कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा में काफी संख्या में महिलाएं कामकाजी हैं. उनकी नौकरी की क्वालिटी भी ठीक है. वहीं इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है. नौकरी की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है. महिलाएं अब जोखिम भरे और अस्थिर कामों को छोड़कर नियमित सैलरी वाली नौकरियों को पसंद कर रहीं हैं.

यूपी, मिजोरम, पश्चिम बंगाल के लोग नहीं बैठते खाली : आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2, असम में 3.7, बिहार में 3.8, हरियाणा और हिमाचल में 4.5, झारखंड में 2.7, केरलम में 4.4, महाराष्ट्र में 2.4, मणिपुर 5.2, मेघालय में 4.8, मिजोरम में 2.4, ओडिशा में 2.9, राजस्थान 4.3, सिक्किम में 3.2, तमिलनाडु में 3.4, त्रिपुरा में 2.7, उत्तराखंड में 5.1, उत्तर प्रदेश में 2.7, पश्चिम बंगाल में 2.8 है. यानी इनमें से कई राज्यों में लोगों को काम के लिए परेशान होना पड़ रहा है. जबकि ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोग खाली बैठने के बजाय कोई न कोई काम जरूर कर रहे हैं. इसी की वजह से यहां की बेरोजगार दर थोड़ी बेहतर है.

गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम : रोजगार के मौकों के मामले में भी अलग-अलग तस्वीर दिखाई देती है. गुजरात में बेरोजगारी दर 0.9%, मध्य प्रदेश में 1.5%, कर्नाटक में 2.3% और छत्तीसगढ़ में 2.3% है. इस लिहाज से इन राज्यों की स्थिति अच्छी है. रोजगार देने के मामले में ये राज्य बेहतर रहे. वहीं गोवा में बेरोजगारी दर 8.3%, नागालैंड में 6.7%, अरुणाचल प्रदेश में 6.6%, पंजाब में 5.3% और तेलंगाना में 5% है. बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 3.1% है. यानी देश में औसतन प्रति 100 कामकाजी लोगों में से लगभग 3 लोगों के पास रोजगार नहीं है. इसकी तुलना में गोवा, नागालैंड, अरुणाचल, पंजाब और तेलंगाना में काफी लोग बेरोजगार हैं.

मानक से कम रुपये पा रहे दिहाड़ी मजदूर : स्टडी में कहा गया है कि कई राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है. इससे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है. छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पंजाब जैसे कई राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों को निर्धारित से कम रुपये मिल रहे हैं. इन राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कानून को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है. रोजगार को पक्का और सुरक्षित बनाने की भी बड़ी जरूरत है. देश के कुल दिहाड़ी मजदूरों का लगभग 42% हिस्सा खेती से जुड़ा है. जबकि करीब 17% व्यापार या होटल से जुड़े हैं. आंध्र प्रदेश में यह स्थिति शून्य है. यानी वहां किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित से कम न्यूनतम मजदूरी मिलने की शिकायत नहीं की.

देश के रोजगार बाजार में सकारात्मक बदलाव : रिपोर्ट के अनुसार देश के रोजगार बाजार में सकारात्मक बदलाव आ रहा है. साल 1987-88 में खेती पर निर्भर रहने वालों की संख्या में गिरावट आई है. पहले जहां 66% लोग इस पर निर्भर थे, वहीं 2023-24 में यह घटकर 43% पर पहुंच गया है. सरकार की ओर से उत्पादन को बढ़ावा देने से 20 से अधिक वर्करों वाली बड़ी कंपनियों में नौकरियों का हिस्सा बढ़कर 13.7% हो गया है. पहले यह करीब 10% था. देश में 15 साल से ऊपर की आबादी के कुल 59.3% लोग कहीं न कहीं काम कर रहे हैं या इसके लिए इच्छुक हैं. इसमें पुरुषों की भागीदारी 79.1% जबकि महिलाओं की 40.0% है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और क्या हैं?, रोजगार को लेकर कौन से नए ट्रेंड सामने आए?. महिलाओं में किस तरह का बदलाव आया है?. ट्रेनिंग रोजगार पर किस तरह से असर डाल रही है?. कच्ची और पक्की नौकरी क्या है?, दिहाड़ी मजदूरों को मिलने वाली निर्धारित मजदूरी की स्थिति क्या है?. दिहाड़ी मजदूरी की हालत देश के किन राज्यों में सबसे खराब है?. सामाजिक पृष्ठभूमि किस तरह से नौकरियों के अवसरों को प्रभावित करती है?, किस धर्म के लोगों के पास नौकरियों के मामले में बेहतर मौके होते हैं?. आईए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं...

रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले पैटर्न भी हैं. परिवहन सेवा में नियमित वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है. जबकि पुरुषों की कम है. वहीं दूसरी ओर खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है. कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. इन राज्यों में मिलने वाली नौकरियों की गुणवत्ता भी बेहतर है. इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में काफी कम लोग स्थायी नौकरियों से जुड़ पा रहे हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से How India Works Today के नाम से 8 मई को एक रिपोर्ट जारी की गई. यह स्टडी पूरे देश के करीब 11 लाख लोगों पर की गई. 2.70 लाख परिवार भी इसका हिस्सा बने. यह देश की पहली ऐसी स्टडी है जिसे यूनिट लेवल पर PLFS (Periodic Labour Force Survey) 2025 के डेटा का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है. एसबीआई की स्टडी के मुताबिक देश में नौकरियों और रोजगार के ढांचे में तेजी से बदलाव हो रहा है. साल 1987-88 में देश के करीब 66% लोग खेती से जुड़े थे. जबकि साल 2023-24 में यह 43% ही रह गया.

हैदराबाद (नरेंद्र चौधरी) : बदलते दौर के साथ महिलाओं की भूमिकाएं भी बदलने लगी हैं. अब वे केवल चूल्हा-चौका और परिवार ही नहीं संभालती हैं. बल्कि घर के आर्थिक फैसलों में भी खुलकर दखल देती हैं. पढ़ी-लिखी महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी के दलदल से निकलकर पक्की नौकरियों की ओर बढ़ रहीं हैं. एसबीआई की ताजा स्टडी में ऐसी कई जानकारियां सामने आईं हैं. यह भी पता चला है कि महिलाओं के पास अब पक्की नौकरियों के अवसर 4.4% ज्यादा है. मुस्लिम-SC और OBC वर्ग को स्थायी नौकरियों के मौके कम मिलते हैं. जबकि ईसाई महिलाएं इस मामले में आगे हैं.

लड़कियों को नौकरी मिलने में अब भी आ रही मुश्किल : अपने देश की बात करें तो यहां गांवों के मुकाबले शहरों के ज्यादातर युवा बेरोजगार रह जाते हैं. साल 2022 में शहरों में युवाओं की बेरोजगारी दर 16.8% थी. इसके बाद साल 2024 में यह घटकर 14.3% पर पहुंच गई. वहीं गांवों में यह दर 8–9% के आसपास स्थिर रही. वहीं लड़कियों की बेरोजगारी दर में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है. इसकी वजह से यह आज भी चिंता का बड़ा कारण है. साल 2022 में युवा लड़कियों की बेरोजगारी दर 11.6% थी. साल 2023 में यह थोड़ा कम होकर 10.3% पर पहुंच गई. इसके बाद साल 2024 में यह फिर से बढ़कर 11.1% पर पहुंच गया. साल 2025 में इसमें और मामूली इजाफा देखने को मिला. इससे यह 11.3% पर पहुंच गया.

नए फॉर्मूले से कम आई बेरोजगारी दर : स्टडी में इस बात का भी जिक्र है कि PLFS रिपोर्ट में बेरोजगारी दर को आंकने के लिए जिन पैमानों का इस्तेमाल किया गया था. उसमें और सुधार की जरूरत है. 15-29 साल के युवा ज्यादातर पढ़ाई ही कर रहे होते हैं. ऐसे में 30 से ज्यादा उम्र वाले लोगों का बेरोजगारी स्तर देखना बेहतर विकल्प हो सकता है. एसबीआई ने 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर का सटीक अनुमान लगाने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया. हर क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी) के महिला और पुरुषों की कुल आबादी में से काम करने और नौकरी ढूंढने वाले लोगों का अनुपात निकाला गया. इसके अनुसार 30+ आबादी के लिए बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषों के लिए लगभग 0.78% थी. जबकि PLFS में यह 2.6% बताई गई थी. शहरी पुरुषों के लिए PLFS ने बेरोजगारी दर 11.8% बताई थी. नए फॉर्मूल से यह 30+ आबादी के लिए घटकर 2.26% हो गई.

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पक्की नौकरी और खुद का काम करने वालों की कमाई में फर्क : गिनी और गिनी कोएफिशिएंट अर्थशास्त्र में अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक असमानता को मापने का पैमाना है. पीएलएफएस 2025 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों के बीच लोगों की कमाई में उनके काम के हिसाब से अंतर होता है. सभी राज्यों में रेगुलर नौकरी करने वाले लोगों की कमाई करीब-करीब एक जैसी है. इस पैटर्न में राज्यों के बीच असमानता यानी गिनी कोएफिशिएंट (0.095) सबसे कम पाई गई. वहीं दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूरों की रोज की कमाई में बड़ा अंतर (गिनी 0.145) देखने को मिला. अपना खुद का काम करने वालों की कमाई में भी अंतर है. ग्रामीण और शहरी इलाकों को मिलाकर यह अंतर (गिनी 0.183) सबसे बड़ा है. विभिन्न राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की कमाई में ज्यादा अंतर देखा गया. खुद का काम करने वाली महिलाओं की कमाई का अंतर पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है.

ताकतवर महिलाओं को मिलता है बेहतर काम : स्टडी के मुताबिक गांव और शहर के रोजगार बाजारों में बदलाव देखने को मिला. ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं घर की मुखिया हैं उनके लिए दिहाड़ी मजदूरी करने का चांस 5% तक कम हो जाता है. ऐसे हालात में वे खुद का कोई काम करना चाहती हैं या स्थायी नौकरियों की ओर उनका रुझान होता है. दूसरी तरफ शहरों में यह फायदा बहुत बड़ा है. यहां जिन घरों की मुखिया कोई महिला होती है तो उसे पक्की नौकरी मिलने की संभावना 10% तक बढ़ जाती है. यानी जब घर के फैसले लेने और पैसे के मामले में महिलाओं की ताकत बढ़ती है तो उन्हें बेहतर काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है. हालांकि पक्की नौकरी या खुद के बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके आसपास किस तरह के मौके उपलब्ध हैं.

शहरी इलाकों में बेरोजगारी का स्तर ज्यादा है. (Photo Credit; Getty)

शिक्षा से बदलता महिलाओं का जीवन : स्टडी के अनुसार महिलाओं की शिक्षा उनके रोजगार की स्थिति पर असर डालती है. शुरुआती पढ़ाई के कारण महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी जैसे कामों से बाहर निकलने का रास्ता तलाश लेती हैं. 10वीं तक पढ़ी-लिखी महिलाओं के दिहाड़ी मजदूरी करने की संभावना 21% से घटकर केवल 12% ही रह जाती है. इसके अलावा जिन महिलाओं ने 12वीं या इससे ज्यादा पढ़ाई की होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें पक्की नौकरी मिलने की संभावना तेजी से बढ़कर 44% हो जाती है. वहीं ऐसे हालात में दिहाड़ी मजदूरी की संभावना लगभग खत्म (सिर्फ 3%) हो जाती है. ऐसी महिलाओं को खुद का छोटा-मोटा काम भी नहीं करना पड़ता है. यानी शिक्षा पहले महिलाओं को मजदूरी के दलदल से निकालती है और बाद में उन्हें सुरक्षित करियर का विकल्प देती है.

SC-ST और OBC महिलाएं नहीं कर पाती खुद का बिजनेस : स्टडी में नौकरियों में सामाजिक भेदभाव की भी बात सामने आई है. महिलाओं का जाति और वर्ग उनके कामकाजी होने की स्थिति को प्रभावित करता है. सामान्य या अन्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाएं आमदनी बढ़ाने के लिए खुद का कोई काम कर सके, ऐसी संभावना बहुत कम होती है. अक्सर ऐसी महिलाओं से दिहाड़ी मजदूरी कराई जाती है. SC वर्ग की महिलाओं से ऐसा कराए जाने की संभावना 14.5% अधिक होती है. इसके बाद ST वर्ग की महिलाओं का नंबर आता है. ज्यादातर SC वर्ग की महिलाएं असुरक्षित और जोखिम भरे काम करने के लिए मजबूर रहती हैं.

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ट्रांसपोर्ट में महिलाएं आगे, माइनिंग में पुरुष : स्टडी रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग सेक्टरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या भी भिन्न-भिन्न है. जबकि किसी सेक्टर में करीब-करीब एक समान तादाद है. उदाहरण के लिए मजदूर के रूप में निर्माण कार्य और खेती-बाड़ी के क्षेत्र में काम करने वाले महिला-पुरुषों की संख्या एक जैसी ही है. हालांकि माइनिंग (खनन) और भारी उद्योगों में पक्की नौकरियों के मामले में महिलाओं की संख्या बहुत कम है. इन सेक्टरों में ज्यादातर पुरुषों को ही रेगुलर नौकरियां मिली हुईं हैं. वहीं ट्रांसपोर्ट (यातायात) के क्षेत्र में महिलाएं काफी संख्या में पक्की नौकरियां कर रहीं हैं. यहां पुरुषों की हिस्सेदारी काफी कम है.

यूपी, बिहार और पंजाब में नौकरियों की क्वालिटी खराब : स्टडी में यह भी जानकारी सामने आई है कि जिन बड़े राज्यों में काम करने वाले लोगों की संख्या यानी लोबर फोर्स ज्यादा है, वहां नौकरियों की गुणवत्ता भी ठीक है. यहां लोगों को लिखित एग्रीमेंट, पेड लीव, पीएफ, पेंशन के साथ बेहतर नौकरियां मिलती हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है. नौकरियों की क्वालिटी भी ठीक है. उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में काम करने वाले लोग भी कम हैं, और नौकरियों की गुणवत्ता भी काफी खराब है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लेबर फोर्स ज्यादा है. हालांकि यहां भी नौकरियों की क्वालिटी बहुत खराब है. इन राज्यों के मजदूरों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराए जाने की जरूरत है.

25% दिहाड़ी मजदूरों को नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी : स्टडी के मुताबिक देश के करीब 25% दिहाड़ी मजदूरों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है. इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है. पुरुषों के मुकाबले महिला मजदूरों को तय मजदूरी न मिलने का खतरा कहीं अधिक होता है. वहीं कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर (NCEUS) के अनुसार इनफॉर्मल वर्कर्स यानी कच्चे कर्मचारी की श्रेणी में वे कर्मी आते हैं जिन्हें किसी भी तरह का कानूनी लेबर प्रोटेक्शन पीएफ या पेंशन का लाभ नहीं मिलता है. देश में ऐसे वर्करों की संख्या 80 से 90 % है. वहीं जिन कर्मियों को ये सुविधाएं मिलती हैं उन्हें पक्का कर्मचारी माना जाता है.

किस सेक्टर में कितनी महिलाएं कार्यरत. (Photo Credit; Getty)

पंजाब में सबसे ज्यादा कच्चे कर्मचारी, यूपी-बिहार भी आगे : एसबीआई की स्टडी में यह भी बताया गया है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी कच्चे कर्मचारियों की मौजूदगी में देश के अलग-अलग राज्यों की स्थितियां अलग हैं. पंजाब में सबसे ज्यादा (82%) कच्चे कर्मचारी हैं. वहीं यूपी और बिहार में यह संख्या प्रत्येक में करीब 81% है. राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी करीब 74% लोग कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं. इसके विपरीत हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे औद्योगिक और सर्विस सेक्टर वाले राज्यों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कम है. यानी इन राज्यों में ज्यादातर पक्के कर्मचारी काम कर रहे हैं.

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ईसाई को पक्की नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा, दलित-मुस्लिम में कम : अपने देश में कच्चे कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है. गांवों में यह करीब 59% जबकि शहरों में 41% है. मुस्लिम कामगारों के पक्की नौकरी मिलने के चांस सबसे कम होते हैं. उनके कच्चे काम में फंसने की संभावना 8% ज्यादा होती है. दलित समाज के मजदूरों को भी सामाजिक पिछड़ेपन के कारण रेगुलर नौकरी कम मिलती है. उनके कच्चे काम में जाने की संभावना 3% अधिक होती है. ईसाई धर्म के कामगारों की स्थिति बेहतर है. उनके कच्चे काम में जाने की संभावना 3% तक कम होती है. यानी इस धर्म के लोगों को पक्की नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होती है.

बेहतर ट्रेनिंग से असुरक्षित नौकरियों में फंसने का रिस्क कम : स्टडी के अंत में पक्की नौकरियों की ओर बढ़ने के लिए बेहतर ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है. बताया गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किसी भी व्यक्ति के असुरक्षित नौकरियों में फंसने की संभावना 4.8% तक कम हो जाती है. सरकारी फंडिंग से मिलने वाली ट्रेनिंग के कारण महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है. इसके अलावा जो लोग अपने पैसे खर्च कर ट्रेनिंग लेते हैं, उनमें रेगुलर नौकरी मिलने की संभावना 3% तक बढ़ जाती है. यानी प्रशिक्षण लेकर असुरक्षित नौकरियों के संकट को टालना आसान हो जाता है.

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