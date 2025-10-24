महिला ने पति और सास पर लगाया अपना बच्चा बेचने का आरोप, पुलिस में की शिकायत और फिर आया 'ट्विस्ट'
पंजाब के मनसा जिले से एक ऐसा मामला सामने आय, जहां मां ने पति और सास पर अपना बच्चा बेचने का आरोप लगाया है.
चंडीगढ़: पंजाब के मनसा जिले के बरेटा कस्बे के अंतर्गत अकबरपुर खुडाल गांव की एक मां ने बरेटा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति और सास ने नशे की लत पूरी करने के लिए उसके तीन महीने के मासूम बच्चे को बेच दिया.
मामले में डीएसपी सिकंदर सिंह ने बताया, 'बरेटा पुलिस को दी गई शिकायत में मासूम की मां ने बताया कि उसके पति और सास ने नशे की लत पूरी करने के लिए उसके बच्चे को एक लाख 80 हजार रुपये में बेच दिया है, जिसके बाद अब उसने अपने बच्चे की वापसी के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.'
इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब वह परिवार जिसके पास बच्चा सामने आया. दरअसल, गंगा राम नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि उन्होंने बच्चे को खरीदा नहीं बल्कि बिना किसी कीमत के बच्चे को गोद लिया, क्योंकि बच्चे के पिता और दादी उनके पास आए और कहा कि वे नशे के आदी हैं और बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर सकते. इसलिए आप बच्चे को गोद ले लीजिए.
गंगा राम ने बताया कि बच्चे के पिता और दादी एक दिन मंदिर में हमसे मिले और उन्होंने बताया कि वे बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, जिसके बाद उन्होंने बच्चे को हमें गोद दे दिया और हमने अदालत के सामने सभी कागजी कार्रवाई करके बच्चे को गोद लेने की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं.
इस प्रक्रिया की जरूरी वीडियो और फोटोग्राफी भी हमारे पास है. हमारे घर में 4 लड़कियां हैं और कोई लड़का नहीं था, इसलिए हमने लड़के की चाहत में इस बच्चे को गोद लिया और बच्चे को खरीदने के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.
बच्चे को गोद लेने वाले परिवार की सदस्य ज्योति कौर ने कहा, 'कुछ महीने पहले जब उन्होंने हमें बच्चे को गोद दिया था, तब वह बहुत बीमार और कमजोर था. हमने लगातार 15 दिनों तक बच्चे का इलाज करवाया और अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है. ढाई महीने तक बच्चे की मां ने हमारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, अब अचानक ये शिकायतें सामने आई हैं. मैंने बच्चे की मां से फोन पर बात की और उन्होंने बताया कि परिवार के कुछ लोगों ने उन पर बच्चे को बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का दबाव बनाया."
इस मामले पर डीएसपी सिकंदर सिंह ने कहा, "बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है, लेकिन अभी मामले की जांच की जा रही है. बच्चे के माता-पिता पर नशा करने के आरोप हैं, जिनकी जांच की जा रही है. दूसरी ओर, यह भी पता चला है कि बच्चे को खरीदा नहीं गया था और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत एक परिवार ने बच्चे को गोद लिया है. पूरे मामले की गहन जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."
