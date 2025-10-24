ETV Bharat / bharat

महिला ने पति और सास पर लगाया अपना बच्चा बेचने का आरोप, पुलिस में की शिकायत और फिर आया 'ट्विस्ट'

महिला ने पति और सास पर लगाया अपना बच्चा बेचने का आरोप ( सांकेतिक तस्वीर )

चंडीगढ़: पंजाब के मनसा जिले के बरेटा कस्बे के अंतर्गत अकबरपुर खुडाल गांव की एक मां ने बरेटा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति और सास ने नशे की लत पूरी करने के लिए उसके तीन महीने के मासूम बच्चे को बेच दिया. मामले में डीएसपी सिकंदर सिंह ने बताया, 'बरेटा पुलिस को दी गई शिकायत में मासूम की मां ने बताया कि उसके पति और सास ने नशे की लत पूरी करने के लिए उसके बच्चे को एक लाख 80 हजार रुपये में बेच दिया है, जिसके बाद अब उसने अपने बच्चे की वापसी के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.' इस मामले में एक नया मोड़ तब सामने आया जब वह परिवार जिसके पास बच्चा सामने आया. दरअसल, गंगा राम नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि उन्होंने बच्चे को खरीदा नहीं बल्कि बिना किसी कीमत के बच्चे को गोद लिया, क्योंकि बच्चे के पिता और दादी उनके पास आए और कहा कि वे नशे के आदी हैं और बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर सकते. इसलिए आप बच्चे को गोद ले लीजिए. गंगा राम ने बताया कि बच्चे के पिता और दादी एक दिन मंदिर में हमसे मिले और उन्होंने बताया कि वे बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, जिसके बाद उन्होंने बच्चे को हमें गोद दे दिया और हमने अदालत के सामने सभी कागजी कार्रवाई करके बच्चे को गोद लेने की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं.