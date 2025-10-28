ETV Bharat / bharat

निफ्ट पंचकूला की छात्राओं से छेड़छाड़, PM मोदी से शिकायत, रेणु भाटिया ने गर्ल्स से की बातचीत, कड़ी कार्रवाई के निर्देश

निफ्ट पंचकूला में छेड़छाड़ का मामला पीएम मोदी के पास जाने के बाद महिला आयोग एक्शन में है.

Renu Bhatia, Chairperson of the State Women's Commission
निफ्ट पंचकूला (NIFT PANCHKULA)
October 28, 2025

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 23 स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नॉलोजी (निफ्ट) के बाहर बीते दिनों तीन छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है. आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने मंगलवार को निफ्ट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने संस्थान के डायरेक्टर प्रो. डॉ. मनदीप सिंह ग्रोवर को छात्राओं के लिए शिकायत बॉक्स स्थापित करने के निर्देश दिए. महिला आयोग शिकायत बॉक्स में आने वाली शिकायतों की हर तिमाही पर मॉनिटरिंग करेगा. संस्थान की ओर से छात्राओं के परिजनों और आयोग को सहयोग किया जायेगा. हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने छात्राओं से मिलकर उनकी शिकायतें भी जानी.

सुरक्षा प्रबंधों की जांच और छात्राओं का डर: रेनू भाटिया ने सुरक्षा के मद्देनजर संस्थान का दौरा कर सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा कर्मियों, बाउंड्री वॉल और स्ट्रीट लाइटिंग की स्थिति की जांच की. इसके अलावा रेणु भाटिया से बातचीत में छात्राओं ने बताया कि शाम के समय वे अनुमति से संस्थान से बाहर जाती हैं, अपना आई कार्ड भी दिखाती हैं, वापस लौटने पर भी उनकी चेकिंग होती है. चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने छात्राओं के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत की. इस दौरान छात्राओं ने बताया कि संस्थान के नजदीक कई ऐसी जगह हैं, जहां मोहाली और अन्य राज्यों की गाड़ियां आती हैं, जिनमें सवार लोग माहौल खराब करते हैं. यह सुनने के बाद चेयरपर्सन ने मौके पर मौजूद थाना एसएचओ से पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात कर गतिविधियों की जांच कर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए.

छात्राओं को संबोधित करतीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया (Etv Bharat)

स्ट्रीट लाइट नहीं होने से परेशानी: छात्राओं ने बताया कि "वे संस्थान के समीप के सेक्टरों में बतौर पीजी में रहती हैं. शाम के समय उनके संस्थान से पीजी लौटते समय शरारती तत्व/मनचले सड़कों पर लाइटें नहीं होने का फायदा उठाते हैं. इस पर रेनू भाटिया ने सुनसान क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की कनेक्टिविटी और स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए नगर निगम कमिश्नर को निर्देश देने की बात कही.

पीएम मोदी के पास जा चुकी है शिकायतः गौरतलब है कि छेड़छाड़ का ये मामला बीती 22 अक्टूबर को उस समय सामने आया, जब एक छात्रा के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंचकूला स्थित निफ्ट के बाहर बेटी से छेड़छाड़ की घटना बयां की. आरोप लगाए गए कि संस्थान के बाहर कार सवार अज्ञात युवकों ने उनकी बेटी समेत तीन छात्राओं को अश्लील इशारे कर छेड़छाड़ की. छात्राएं आरोपी युवकों का विरोध करने के बाद संस्थान के अंदर चली गई थी.

जिम जाने वाली महिलाओं के लिए जिम ट्रेनर: चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि "प्रदेश में जिम जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर महिला जिम ट्रेनर की नियुक्तयां करना भी अनिवार्य किया गया है." उन्होंने कहा कि "जिम में सहयोग के लिए महिला ट्रेनर की आवश्यकता होती है. नतीजतन समूचे प्रदेश में महिला ट्रेनर रखने के निर्देश दिए गए हैं." इस दौरान निफ्ट के डायरेक्टर प्रो. डॉ अमनदीप सिंह भी मौजूद रहे.

