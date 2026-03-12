ETV Bharat / bharat

स्वाद के साथ आत्मनिर्भरता और सम्मान की कहानी, बदल रही महिलाओं की जिंदगी!

दीदी कैफे की शुरुआत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी. इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें कैफे संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) रांची जैसे संस्थानों के सहयोग से महिलाओं को कुकिंग, हाइजीन और ग्राहक सेवा से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है. जिससे वो अपने कैफे का अच्छे से संचालन कर सके.

राजधानी रांची कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित पलाश आजीविका दीदी कैफे इस पहल का एक प्रमुख उदाहरण है. यहां पूरी तरह महिलाओं की टीम कैफे का संचालन करती है. खाने-पीने की चीजें तैयार करने से लेकर ग्राहकों को परोसने और पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इन्हीं महिलाओं के हाथों में है. यह कैफे सिर्फ भोजन परोसने की जगह नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई कहानी भी लिख रहा है.

झारखंड में महिला सशक्तिकरण और आजीविका के नए मॉडल के रूप में उभर रहा ‘पलाश दीदी कैफे’ अब कई जिलों में सफलता की मिसाल बनता जा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की पहल से शुरू हुआ यह कॉन्सेप्ट आज राज्य के 16 से अधिक जिलों में संचालित हो रहा है. इन कैफे को स्वयं सहायता समूह (सखी मंडल) से जुड़ी महिलाएं चला रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है.

रांची: खान-पान और स्वाद का जीवन में अहम स्थान है. वैसे तो हर महिला का किचन से सरोकार है और इसी रसोई को अगर व्यवसायिक सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए तो बदलाव निश्चित है. कुछ ऐसा ही बदलाव उन महिलाओं के जीवन में आया है जो सखी मंडल और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर एक बैनर से नीचे आकर हाथ बंटा रही हैं. ये कहानी है स्वाद की, ये कहानी है बदलाव और सम्मान की.

आमतौर पर एक दीदी कैफे में 8 से 12 महिलाएं काम करती हैं. कैफे में नाश्ता, चाय, कॉफी, पारंपरिक व्यंजन और घर जैसा खाना उपलब्ध कराया जाता है. कई जगहों पर यह कैफे सरकारी कार्यालयों, जिला मुख्यालयों और सार्वजनिक स्थलों के पास संचालित हो रहे हैं, जिससे ग्राहकों की अच्छी संख्या भी मिलती है.

आज इस पहल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. कई जिलों में दीदी कैफे की दैनिक आय 10 हजार से 15 हजार रुपये तक पहुंच रही है. वहीं यहां काम करने वाली महिलाओं को औसतन 12 हजार से 15 हजार रुपये प्रति माह तक की आय हो रही है. कुछ स्थानों पर यह आय 20 से 25 हजार रुपये तक भी पहुंच रही है.

दीदी कैफे के स्टॉल में लोग (ETV Bharat)

इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और परिवार की जिम्मेदारियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. झारखंड के रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और सिल्ली जैसे क्षेत्रों में यह पहल तेजी से फैल रही है. कई जगहों पर दीदी कैफे स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो चुके हैं.

पलाश दीदी कैफे पर एक नजर (ETV Bharat)

सिमडेगा की दीदी कैफे से जुड़ी महिला सुनीता कुमारी कहती हैं कि “पहले हम सिर्फ घर के काम तक सीमित थे, लेकिन अब कैफे में काम करके अपनी कमाई भी कर रहे हैं. इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है”. वहीं सिल्ली में दीदी कैफे चला रहीं सरिता देवी बताती हैं कि “यह काम हमारे लिए रोजगार के साथ सम्मान भी लेकर आया है। अब हमें घर खर्च में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता”. हजारीबाग की रीना कुमारी का कहना है कि “कैफे से मिलने वाली आय से हम बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं. यह हमारे लिए बड़ा बदलाव है”. महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें आर्थिक फैसलों में ज्यादा भूमिका नहीं मिलती थी, लेकिन अब अपनी आय होने से परिवार और समाज में उनकी पहचान मजबूत हुई है.

दीदी कैफे में बने व्यंजन (ETV Bharat)

जेएसएलपीएस से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि दीदी कैफे जैसे मॉडल ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं. इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल रहा है. सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इस पहल को और अधिक जिलों और प्रखंडों तक विस्तारित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें. झारखंड में दीदी कैफे की यह पहल अब धीरे-धीरे एक ऐसे मॉडल के रूप में उभर रही है, जहां स्वाद के साथ आत्मनिर्भरता और सम्मान की कहानी भी परोसी जा रही है.

