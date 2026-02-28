ETV Bharat / bharat

अपराध पीड़ित से लेकर वन्यजीवों के हमलों तक, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिकार हैं महिलाएं, आंकड़ों ने की तस्दीक

मानव-वन्यजीव संघर्ष की मार: पर्वतीय जिलों में मानव-वन्यजीव संघर्ष अब आम बात हो गई है. कई इलाकों में हालात इतने भयावह हो जाते हैं कि प्रशासन को अनौपचारिक रूप से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनानी पड़ती है. गांवों में खौफ का माहौल रहता है, लोग कई-कई दिनों तक घरों से बाहर निकलने से डरते हैं. सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले बच्चों और घर-परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं पर पड़ता है.

मैदानी जिलों में महिलाएं जहां अपराधियों के निशाने पर हैं, वहीं पहाड़ी जिलों में उनकी जिंदगी पर सबसे बड़ा खतरा जंगलों से आ रहे वन्यजीवों का है. यही वजह है कि पहाड़ों में महिलाओं के लिए असुरक्षा का मतलब केवल अपराध नहीं, बल्कि हर दिन का जीवन और संघर्ष बन चुका है.

अपराध में कमी, लेकिन डर खत्म नहीं: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में साल 2024 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में करीब 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. इसके बावजूद यह राहत केवल आंकड़ों तक सीमित नजर आती है. साल 2024 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के कुल 3,342 मामले दर्ज हुए. इससे पहले 2023 में यह संख्या 3,808 और 2022 में 4,337 थी. साल 2024 में ही 56 महिलाएं हत्या की शिकार हुईं.

साल 2025 में बाघ के हमलों में 12 लोगों की जान गई और 5 घायल हुए. (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल लंबे समय से चिंता का विषय रहा है. आमतौर पर यह चर्चा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों तक सीमित रहती है. लेकिन पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में महिलाओं की असुरक्षा की कहानी इससे कहीं आगे जाती है. यहां महिलाएं सिर्फ अपराधियों से ही नहीं, बल्कि जंगलों से निकलने वाले वन्यजीवों से भी जूझ रही हैं. हालात ऐसे बन चुके हैं कि पर्वतीय जिलों में वन्यजीवों के हमलों में घायल या मृत होने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है.

देहरादून: उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता क्राइम रेट एक बड़ी चिंता रही है. लेकिन असुरक्षा की ये भावना सिर्फ अपराधियों को लेकर ही नहीं है, बल्कि जंगली जानवरों को लेकर भी है. खासतौर पर पहाड़ों में महिलाएं ही वन्यजीवों का सबसे ज्यादा निशाना रही हैं. हालात ये हैं कि जंगली जानवरों के हमले में मृतक या घायल होने वाली अधिकतर महिलाएं ही हैं.

जंगल और गांव के बीच की दूरी खत्म होने से वन्यजीवों का आतंक बढ़ता जा रहा है. (Photo-Forest Department)

वन्यजीवों के हमलों के आंकड़े इस डर की हकीकत बयां करते हैं. साल 2025 में उत्तराखंड में गुलदार के हमलों में 15 लोगों की मौत हुई और 98 लोग घायल हुए. बाघ के हमलों में 12 लोगों की जान गई और 5 घायल हुए, जबकि भालू के हमलों में 8 मौतें और 95 घायल दर्ज किए गए. इन आंकड़ों को अगर सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है. क्योंकि रोजमर्रा के कामों के कारण उनका जंगल और खेतों से सीधा संपर्क होता है.

पहाड़ी इलाकों में बाघ के हमलों से लोग खौफजदा हैं. (Photo-Forest Department)

कुल हमलों के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर हमलों के आंकड़े ज्यादा हैं. साल 2025 में वन्यजीवों द्वारा कुल 562 लोगों को निशाना बनाया गया. इन हमलों में मरने और घायल होने वालों में कुल 252 पुरुष थे जबकि 304 महिलाएं रहीं. इस तरह देखा जाए तो हर साल प्रदेश में कुल हमलों के मुकाबले 55 से लेकर 60 प्रतिशत महिलाएं वन्यजीवों का शिकार हो रही हैं. खास बात यह है कि यह आंकड़े सभी वन्य जीवों द्वारा किए गए हमलों से जुड़े हैं. लेकिन यदि इन्हीं आंकड़ों को केवल भालू या गुलदार के हमले के रूप में देखा जाए, तो राज्य में 65 से 70 फीसदी तक इन सबसे घातक वन्यजीवों का निशाना महिलाएं ही बन रही हैं.

कॉर्बट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में महिला की मौत (PHOTO-ETV Bharat)

महिलाएं क्यों बनती हैं आसान शिकार? खुद वन विभाग के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिलाओं पर वन्यजीवों के हमले अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं. राज्य के प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि-

महिलाओं पर वन्यजीवों के हमले बड़ी संख्या में सामने आए हैं और इसके पीछे सामाजिक और भौगोलिक दोनों तरह के कारण हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सुबह-शाम चारा, लकड़ी और पानी के लिए जंगलों की ओर जाती हैं. जहां उनके सामने वन्यजीवों से सामना होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है. वन विभाग लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहा है और महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह भी देता है. लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि जिम्मेदारियों से बंधी महिलाएं इन खतरों से पूरी तरह बच नहीं सकतीं.-रंजन कुमार मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड-

गांवों में डर का साया: ग्रामीण महिलाएं खुद अपने अनुभव साझा करते हुए बताती हैं, कि अब जंगल और गांव के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है. गुलदार, भालू और कभी-कभी बाघ तक खुलेआम गांव के आसपास घूमते नजर आते हैं. कई बार ये जानवर घरों के बेहद करीब देखे जाते हैं, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है. महिलाओं का कहना है कि बच्चों को तो डर के कारण स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए यह विकल्प नहीं होता. मवेशियों की देखभाल, खेतों में काम और घर के जरूरी कामों के लिए हमें हर हाल में बाहर निकलना ही पड़ता है. यही मजबूरी उन्हें वन्यजीवों के सामने सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देती है.

हथियों ने भी महिलाओं के बीच कई बार मौजूदगी से खौफ की सीमाएं तोड़ी हैं. (Photo-Forest Department)

जिम्मेदारियां बनती हैं खतरा: महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा हमलों की वजह सामाजिक ढांचे से भी जुड़ी है. पर्वतीय क्षेत्रों में घर और खेत की ज्यादातर जिम्मेदारियां महिलाओं पर होती हैं. सुबह घास लेने जंगल जाना, खेतों में काम करना या मवेशियों के लिए चारा जुटाना, इन सब कामों के दौरान महिलाएं वन्यजीवों की सीधी जद में आ जाती हैं.

राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार बताते हैं कि,

पर्वतीय इलाकों में महिलाएं जब जंगलों में घास लेने जाती हैं, तो वहां वन्यजीवों के हमले की आशंका कई गुना बढ़ जाती है. इसके अलावा खेतों में बैठकर काम करती महिलाओं को कई बार वन्यजीव छोटा और आसान शिकार समझ लेते हैं, जिससे हमले की घटनाएं होती हैं.

राजीव तलवार, ऑनरेरी वार्डन, राजाजी टाइगर रिजर्व

समाधान की तलाश: यहां केवल जागरूकता से समस्या का समाधान नहीं होगा. इसके लिए गांवों के आसपास वन्यजीवों की आवाजाही रोकने के ठोस इंतजाम, बेहतर मुआवजा व्यवस्था और महिलाओं के कामकाज के विकल्प तलाशने होंगे. साथ ही, सुरक्षा उपकरण, समूह में काम करने की व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर त्वरित सहायता तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है.

उत्तरकाशी में जंगल में चारा लेने गई महिला पर भालू ने हमला कर घायल किया. (PHOTO-ETV Bharat)

उत्तराखंड की महिलाएं आज दोहरी मार झेल रही हैं. मैदानी इलाकों में अपराध का डर और पहाड़ी इलाकों में जंगल का खौफ. आंकड़े चाहे अपराध में कमी दिखाएं, लेकिन पहाड़ों की महिलाओं के लिए असुरक्षा की यह कहानी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी है. जब तक मानव-वन्यजीव संघर्ष को सामाजिक और लैंगिक नजरिए से नहीं देखा जाएगा, तब तक जंगल राज में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक नारा ही बनी रहेगी.

