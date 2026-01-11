ETV Bharat / bharat

केरल : 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं ने किया भरतनाट्यम नृत्य, बच्चे व नाती-पोतों ने बढ़ाया हौसला

त्रिशूर (केरल): गृहिणियों और रिटायर्ड लोगों के एक ग्रुप ने, जिनमें से ज्यादातर 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, यह साबित कर दिया है कि जुनून की कोई उम्र नहीं होती. शारीरिक बीमारियों और बुढ़ापे की मुश्किलों के बावजूद, उनका एक ही सपना था कि वे डांस सीखें और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें. यह सफर पक्के इरादे और एक समर्पित टीचर के गाइडेंस से आगे बढ़ा. इसका नतीजा उनके औपचारिक भरतनाट्यम (डेब्यू परफॉर्मेंस) के रूप में सामने आया. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) एक एसोसिएशन से पैदा हुआ सपना

यह कहानी कई साल पहले केरल के त्रिशूर में कुट्टानेल्लूर हिल गार्डन्स रेजिडेंस एसोसिएशन में शुरू हुई थी, जहां शुरू में दस महिलाएं थिरुवथिराकली (लोक नृत्य) करने के लिए इकट्ठा हुई थीं.उन्हीं रिहर्सल के दौरान क्लासिकल डांस सीखने का बीज बोया गया. जो एक आम इच्छा से शुरू हुआ था, वह आखिरकार भरतनाट्यम में महारत हासिल करने के पक्के फैसले में बदल गया. सौम्या टीचर की भूमिका

शुरू में, इन डांसर्स को लगता था कि इस उम्र में भरतनाट्यम जैसा मुश्किल क्लासिकल डांस सीखना नामुमकिन है, लेकिन डांस टीचर आरएलवी सौम्या सुजीत के आने से सब कुछ बदल गया. 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की भरतनाट्यम डांसर (ETV Bharat)