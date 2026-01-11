ETV Bharat / bharat

केरल : 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं ने किया भरतनाट्यम नृत्य, बच्चे व नाती-पोतों ने बढ़ाया हौसला

60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं ने भरतनाट्यम नृत्य कर साबित कर दिया कि जुनून हो तो उम्र बाधा नहीं बन पाती.

Bharatanatyam dancers aged 60 and above
60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की भरतनाट्यम डांसर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
त्रिशूर (केरल): गृहिणियों और रिटायर्ड लोगों के एक ग्रुप ने, जिनमें से ज्यादातर 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, यह साबित कर दिया है कि जुनून की कोई उम्र नहीं होती. शारीरिक बीमारियों और बुढ़ापे की मुश्किलों के बावजूद, उनका एक ही सपना था कि वे डांस सीखें और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें.

यह सफर पक्के इरादे और एक समर्पित टीचर के गाइडेंस से आगे बढ़ा. इसका नतीजा उनके औपचारिक भरतनाट्यम (डेब्यू परफॉर्मेंस) के रूप में सामने आया.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

एक एसोसिएशन से पैदा हुआ सपना
यह कहानी कई साल पहले केरल के त्रिशूर में कुट्टानेल्लूर हिल गार्डन्स रेजिडेंस एसोसिएशन में शुरू हुई थी, जहां शुरू में दस महिलाएं थिरुवथिराकली (लोक नृत्य) करने के लिए इकट्ठा हुई थीं.उन्हीं रिहर्सल के दौरान क्लासिकल डांस सीखने का बीज बोया गया. जो एक आम इच्छा से शुरू हुआ था, वह आखिरकार भरतनाट्यम में महारत हासिल करने के पक्के फैसले में बदल गया.

सौम्या टीचर की भूमिका
शुरू में, इन डांसर्स को लगता था कि इस उम्र में भरतनाट्यम जैसा मुश्किल क्लासिकल डांस सीखना नामुमकिन है, लेकिन डांस टीचर आरएलवी सौम्या सुजीत के आने से सब कुछ बदल गया.

Bharatanatyam dancers aged 60 and above
60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की भरतनाट्यम डांसर (ETV Bharat)

सौम्या सुजीत ने कहा, "मैं असल में यहां थिरुवथिराकली सिखाने आई थी. जब मैंने उन्हें भरतनाट्यम सीखने का सुझाव दिया, तो वे उम्र और शारीरिक दिक्कतों का हवाला देकर हिचकिचा रही थीं, लेकिन मैंने जोर दिया."

औपचारिक प्रशिक्षण कोविड-19 महामारी के बाद शुरू हुआ. तीन साल की कड़ी प्रैक्टिस के बाद, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का सपना पिछले हफ़्ते सच हो गया.

शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाना
कलाकारों ने माना कि उन्हें शुरू में शक था, क्योंकि उंगलियों के खास इशारे (मुद्राएं) जैसे आसान काम भी शुरू में मुश्किल थे.

उनमें से कई लोग घुटने के दर्द और उम्र से जुड़ी दूसरी दिक्कतों से परेशान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी कला के लिए इस तकलीफ को नजरअंदाज करना चुना.

For These Debutante Bharatanatyam Dancers Of 60 And Above, Age Is Just A Number
60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की इन पहली भरतनाट्यम डांसर के लिए उम्र सिर्फ़ एक नंबर है (ETV Bharat)

एक दिल को छू लेने वाला डेब्यू
वे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद के लिए वे सौम्या सुजीत के लगातार हौसले को श्रेय देती हैं. जिन दस महिलाओं ने नृत्य प्रदर्शन किया है, वे हैं अनीता, दीपा, जोफी, लैला, मैरीस, पॉलीन, सीमा, शीला, शाइनी और सुनीता.

यह इवेंट अनोखा था क्योंकि इसका उद्घाटन उनके पतियों ने किया था. इस दौरान उनके बच्चों, नाती-पोतों और पड़ोसियों ने उनका हौसला बढ़ाया, जिससे माहौल बहुत खुशनुमा हो गया. ये मांएं उन लोगों के लिए एक शानदार मिसाल बन गई हैं जो रुकावटों को तोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं. साथ ही यह भी साबित कर रही हैं कि शारीरिक सीमाएं मजबूत इच्छाशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकतीं.

