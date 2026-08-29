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हैवानियत की इंतहा! महिला की हत्या कर शरीर के टुकड़े बिरयानी बर्तन में रख दिए, शव का आधा हिस्सा ट्रेन में मिला

चेन्नई: तमिलनाडु में बड़ी बेरहमी से एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. मामले में तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी दंपती को मणिपुर से गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि, दंपती ने महिला का कत्ल करके उसके शरीर का आधा हिस्सा आगरा जाने वाली ट्रेन में छोड़ दिया और बाकी बचे शरीर के टुकड़ों को सब्जियों और मैदा में मिलाकर बिरयानी के बर्तन में डाल दिया.

क्या है पूरा मामला

5 तारीख को जब चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो रेलवे पुलिस को बताया गया कि जनरल डिब्बे से तेज बदबू आ रही है और वहां एक संदिग्ध लाल सूटकेस पड़ा है.

जब पुलिस ने सूटकेस खोला, तो उन्हें अंदर अज्ञात मानव शरीर के अंग मिले. इसके बाद, आगरा पुलिस और रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. पता चला कि सूटकेस के अंदर जिस प्लास्टिक कवर में महिला के शरीर के अंग लिपटे हुए थे, वह चेन्नई की एक कपड़ा दुकान का था. ऐसे में मामले की जांच को चेन्नई में शिफ्ट कर दिया गया.

रेलवे पुलिस ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन समेत इलाकों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. काफी मशक्कत के बाद पुलिस को एक आदमी और एक महिला का फुटेज मिला जो सूटकेस ले जा रहे थे. सीसीटीवी फुटेज और जांच से पता चला कि कपल सबसे पहले चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन गया. वहां सूटकेस ट्रेन में छोड़कर फिर पुनकक रेलवे स्टेशन गया. वहां से दोनों ट्रेन में सवार होकर कुडुवनचेरी के लिए निकल गए.

इसके बाद, पुलिस ने चेन्नई के बाहरी इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की. इस दौरान पुलिस ने 350 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की. साथ ही दूसरे लोगों से मिली जानकारी से भी इस केस की जांच में मदद मिली.

इसके आधार पर, पुलिस ने कुडुवनचेरी में उस घर की पहचान की जहां वे लोग रह रहे थे. जब पुलिस घर गई, तो उन्होंने पाया कि वह बंद था. घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर तलाशी ली गई.

घर के अंदर पता चला कि, एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है. उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए थे. शरीर के हिस्से घर में बिरयानी पैन (बर्तन) में सब्जियों और मैदे के आटे के साथ मिले थे. हालांकि, उस मानव अंग में सिर नहीं था. इसके बाद, पुलिस ने केवल शरीर के हिस्से बरामद किए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया.