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"शुभेंदु अधिकारी बीफ खाने आ जाओ" बोलने वाली महिला बुरी फंसी, गुरुग्राम पुलिस ने किया अरेस्ट

गुरुग्राम में कथित तौर पर बीफ पकाकर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को खाने का निमंत्रण देने वाली महिला को अरेस्ट किया गया है.

Woman who invited West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to eat beef arrested in Gurugram
"शुभेंदु अधिकारी बीफ खाने आ जाओ" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 3, 2026 at 10:28 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कथित तौर पर बीफ पकाने का दावा करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को खाने के लिए आमंत्रित करती नजर आ रही है. वीडियो में महिला धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही है. मामले की शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बीफ पकाकर शुभेंदु अधिकारी को निमंत्रण : वीडियो में महिला रसोई में खाना बनाती दिखाई दे रही है. महिला बंगाली भाषा में बात करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम लेती है और दावा करती है कि उसने कड़ाही में बीफ पकाया है. महिला आगे कहती है कि उसने उनके लिए गोश्त के साथ रोटी भी तैयार की है और यदि उन्हें भात यानी चावल खाना हो तो वो भी बना सकती है.

गुरुग्राम पुलिस ने किया अरेस्ट (ETV Bharat)

महिला को अरेस्ट किया गया : वहीं एसीपी क्राइम नवीन के मुताबिक वायरल वीडियो की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई. लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, वहीं पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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SUVENDU ADHIKARI
गुरुग्राम में बीफ
GURUGRAM BEEF WOMAN ARREST

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