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Karnataka: दो हाथियों में लड़ाई के बीच फंसी महिला टूरिस्ट की मौत, दुबारे एलीफेंट कैंप की घटना

कर्नाटक के वन, जीव और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने घटना पर दुख जताया और मृतक महिला के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

woman tourist trampled to death in elephants fight at Dubare camp in Karnataka
Karnataka: दो हाथियों में लड़ाई के बीच फंसी महिला टूरिस्ट की मौत, दुबारे एलीफेंट कैंप की घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 4:49 PM IST

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कोडागु (कर्नाटक): कोडागु जिले के दुबारे एलीफेंट कैंप (Dubare Elephant Camp) में सोमवार को दो हाथियों के बीच लड़ाई के दौरान एक महिला टूरिस्ट की गिरने और हाथी के नीचे फंसने से मौत हो गई. 33 वर्षीय मृतक महिला झांसी तमिलनाडु की रहने वाली थी, जो हाथियों को नहलाते समय नदी के पास खड़ी थी.

कर्नाटक के वन, जीव और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने घटना पर दुख जताया है. खंड्रे ने स्थानीय वन अधिकारियों से भी बातचीत की. उन्होंने इसे बहुत ही दर्दनाक मामला बताया और कहा कि मृतक महिला की आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की ताकत दे.

अधिकारियों के मुताबिक, नहाते समय हाथी कंजन और मार्तंड में लड़ाई हो गई. महावतों के नियंत्रण में होने के बावजूद, कंजन, जो आगे आया था, ने मार्तंड को धक्का दे दिया. अधिकारियों ने कहा कि जब मार्तंड नीचे गिरा, तो महिला मार्तंड हाथी के नीचे फंस गई और उसकी मौत हो गई. यह ऐसी घटना थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

मंत्री ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की गई है और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कदम उठाए गए हैं.

हाथी समेत जंगली जानवरों को कितना भी पालतू बना लिया जाए, उनका स्वभाव समझना मुश्किल है. यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि वे कब और कैसा व्यवहार करेंगे. इसलिए, ईश्वर खंड्रे ने सुझाव दिया है कि हाथियों की सूंड को छूने, बगल से फोटो लेने, पर्यटकों को हाथियों को नहलाने, उन्हें गुड़, केले आदि खिलाने की इजाजत देने और यह पक्का करने के लिए कदम उठाए जाएं कि पर्यटक जंगली जानवरों से एक तय दूरी बनाए रखें.

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