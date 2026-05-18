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Karnataka: दो हाथियों में लड़ाई के बीच फंसी महिला टूरिस्ट की मौत, दुबारे एलीफेंट कैंप की घटना

Karnataka: दो हाथियों में लड़ाई के बीच फंसी महिला टूरिस्ट की मौत, दुबारे एलीफेंट कैंप की घटना ( ETV Bharat )

कोडागु (कर्नाटक): कोडागु जिले के दुबारे एलीफेंट कैंप (Dubare Elephant Camp) में सोमवार को दो हाथियों के बीच लड़ाई के दौरान एक महिला टूरिस्ट की गिरने और हाथी के नीचे फंसने से मौत हो गई. 33 वर्षीय मृतक महिला झांसी तमिलनाडु की रहने वाली थी, जो हाथियों को नहलाते समय नदी के पास खड़ी थी.

कर्नाटक के वन, जीव और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने घटना पर दुख जताया है. खंड्रे ने स्थानीय वन अधिकारियों से भी बातचीत की. उन्होंने इसे बहुत ही दर्दनाक मामला बताया और कहा कि मृतक महिला की आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को यह दुख सहने की ताकत दे.

अधिकारियों के मुताबिक, नहाते समय हाथी कंजन और मार्तंड में लड़ाई हो गई. महावतों के नियंत्रण में होने के बावजूद, कंजन, जो आगे आया था, ने मार्तंड को धक्का दे दिया. अधिकारियों ने कहा कि जब मार्तंड नीचे गिरा, तो महिला मार्तंड हाथी के नीचे फंस गई और उसकी मौत हो गई. यह ऐसी घटना थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.