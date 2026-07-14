नासिक में भावली वॉटरफॉल के पास पर्यटकों पर जानलेवा हमला, महिला से छेड़छाड़, नौ गिरफ्तार
नासिक में भावली डैम और वॉटरफॉल पर घूमने आए एक परिवार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए.
Published : July 14, 2026 at 6:35 PM IST
नासिक (महाराष्ट्र): नासिक जिले के इगतपुरी तालुका में भावली डैम के पास जलप्रपात क्षेत्र में कई लोग घूमने-फिरने आते हैं. रविवार (12 जुलाई) को, वॉटरफॉल घूमने आए एक परिवार पर छह से सात अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान, हमलावरों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसकी सोने की चेन और मोबाइल फोन छीन लिया. जब परिवार ने इन गुंडों से बचने के लिए नासिक की ओर गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, लकड़ी के डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया.
बाद में परिवार ने अंबड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीन अन्य फरार हैं.
नासिक रोड का रहने वाला एक परिवार रविवार को छुट्टी होने की वजह से इगतपुरी तालुका के भावली वॉटरफॉल एरिया में गया था. जब वे वॉटरफॉल की ओर जा रहे थे, तो दो अज्ञात लड़कों ने महिला को सीटी बजाई. जब परिवार ने उनसे इस बारे में पूछा, तो मौके पर मौजूद सात से आठ गुंडों के एक ग्रुप ने झगड़ना शुरू कर दिया, उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की.
जब परिवार ने विरोध किया, तो हमलावरों ने शिकायत करने वाली महिला के कपड़े फाड़ दिए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. जब उसके पति ने फोन वापस लेने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसके गले से सोने की चेन (लगभग दो तोले की) छीन ली और गाली-गलौज के साथ मारपीट की. किसी तरह परिवार ने वहां से भागने की कोशिश की. लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा करना जारी रखा, घोटी टोल प्लाजा पर फिर से गाड़ी रोकी; उन्होंने शिकायत करने वाली महिला को कार से बाहर खींच लिया और बेसबॉल बैट से उसके सिर पर वार करके उसे मारने की कोशिश की.
Nashik, Maharashtra: Police have detained nine suspects in connection with the alleged assault and robbery of a tourist family at the Bhavali Dam waterfall in Igatpuri. According to police, the incident began after family members objected to the alleged misbehaviour of two… pic.twitter.com/166k4K3fAv— IANS (@ians_india) July 14, 2026
इसके बाद, पीड़ित परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए नासिक की ओर गाड़ी चलाने की कोशिश की. इस मौके पर, गुंडों के एक ग्रुप ने पीड़ितों का 15 किलोमीटर तक पीछा किया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। गाड़ी के अंदर एक महिला ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, और यह वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया गया है. अंबाद पुलिस स्टेशन में छह से सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. क्योंकि घटना इगतपुरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए केस को वहां ट्रांसफर कर दिया गया है.
पीड़ित महिला का बयान
पीड़िता ने बताया, "जब हम करीब चार से पांच किलोमीटर तक चले, तो एक सफेद चार पहिया गाड़ी में सवार गुंडों ने हमारा पीछा किया, हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और हमारा रास्ता रोक लिया. उस कार से छह से सात लोग उतरे; उनके पास बांस की लाठियां, बेसबॉल बैट और लोहे की रॉड थीं. उन्होंने हमारी कार की खिड़कियां तोड़ दीं, जिससे कांच के टुकड़े हमारे चेहरे पर आकर लगे. एक आरोपी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ छेड़छाड़ की."
इगतपुरी थाने के पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम बालाप ने कहा, "घटना की जानकारी मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे. पीड़ित के परिवार ने शुरू में अंबड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद इसे इगतपुरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया. आरोपियों की पहचान मोबाइल फोन के वीडियो से हुई है. हमने इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अभी भी फरार हैं; हम उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे."
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