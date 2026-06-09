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बच्चा हुआ बीमार तो ओझा ने महिला को बताया डायन, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जिले के उजियारपुर में एक महिला को डायन बताकर खंभे से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई.

डायन के आरोप में महिला की पिटाई: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़िता ने गांव के छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ भी दिया. फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

घर से खींचकर ले गए आरोपी: समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अंधविश्वास में एक महिला को डायन बताकर गांव के कुछ लोगों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी. पहले उसे घर से जबरन खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा.

7 जून की घटना: पीड़ित महिला के मुताबिक घटना 7 जून की सुबह की है. वह अपने घर पर काम कर रही थी, तभी गांव के कुछ लोग पहुंचे और बोले कि तुम्हारे कारण हमारा बच्चा बीमार हो गया है. उन लोगों ने कहा कि हमें किसी ओझा ने बताया है कि तुमने ही कुछ कर दिया है.

"मुझपर डायन होने का आरोप लगाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और अपने घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया."- पीड़ित महिला

घटना का वीडियो वायरल: मारपीट के दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद महिला को छुड़ाया गया. पीड़ित महिला बताती है कि मुझे चार बेटी है बेटा नहीं है. पति मजदूरी करते हैं.