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बच्चा हुआ बीमार तो ओझा ने महिला को बताया डायन, ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा

बेटे की तबीयत खराब हुई थी तो ओझा ने महिला को ठहराया जिम्मेदार. समस्तीपुर में डायन बताकर बेरहमी से पिटाई. पढ़ें..

Woman beaten up in Samastipur
समस्तीपुर में डायन के आरोप में पिटाई (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 7:37 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जिले के उजियारपुर में एक महिला को डायन बताकर खंभे से बांध दिया गया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई.

डायन के आरोप में महिला की पिटाई: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीड़िता ने गांव के छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ भी दिया. फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

घर से खींचकर ले गए आरोपी: समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अंधविश्वास में एक महिला को डायन बताकर गांव के कुछ लोगों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी. पहले उसे घर से जबरन खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा.

7 जून की घटना: पीड़ित महिला के मुताबिक घटना 7 जून की सुबह की है. वह अपने घर पर काम कर रही थी, तभी गांव के कुछ लोग पहुंचे और बोले कि तुम्हारे कारण हमारा बच्चा बीमार हो गया है. उन लोगों ने कहा कि हमें किसी ओझा ने बताया है कि तुमने ही कुछ कर दिया है.

"मुझपर डायन होने का आरोप लगाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और अपने घर ले जाकर रस्सी से बांध दिया."- पीड़ित महिला

घटना का वीडियो वायरल: मारपीट के दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद महिला को छुड़ाया गया. पीड़ित महिला बताती है कि मुझे चार बेटी है बेटा नहीं है. पति मजदूरी करते हैं.

6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी: महिला ने कहा कि अक्सर डायन कहकर मुझे बुलाया जाता है. थाना में आवेदन दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. पीड़िता ने उजियारपुर थाने में छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. वहीं पीड़ित महिला के पति ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

"मेरी पत्नी के साथ पड़ोस के लोगों ने डायन कहकर मारपीट की. घटना के समय में घर पर नहीं था. हम न्याय चाहते हैं और दोषियों पर कार्रवाई हो."- पीड़ित महिला के पति

"पीड़ित महिला के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है. किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा. इस घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है. वीडियो में दिख रहे लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- विवेक कुमार शर्मा, दलसिंहसराय डीएसपी

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