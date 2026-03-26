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लव मैरिज करने से नाराज भाइयों ने बहन की सास को जिंदा जलाया

महिला को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में दो गिरफ्तार ( सांकेतिक तस्वीर -IANS )

चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक) : बहन की लव मैरिज किए जाने से नाराज उसके भाई ने बहन की सास पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे महिला की मौत हो गई. पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि 21 मार्च को चिक्काबल्लापुर जिले के चिंतामणि की केजीएन कॉलोनी में लड़की के भाई ने युवक की मां पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. जलने से घायल लक्ष्मी देवम्मा (65) की गुरुवार को मौत हो गई. मामले के आरोपी नवीन और विनोद को चिंतामणि नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बारे में बात करते हुए एसपी कुशाल चौकसे ने कहा, 'लक्ष्मी देवम्मा के बेटे पुरुषोत्तम को एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी कर ली थी. बाद में इस बात पर लड़की के परिवार वालों से झगड़ा हो गया. वहीं 21 मार्च को शिकायत करने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि जब लक्ष्मी देवम्मा सो रही थीं, तभी लड़की का भाई घर पर आया और उसने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.