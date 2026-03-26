ETV Bharat / bharat

लव मैरिज करने से नाराज भाइयों ने बहन की सास को जिंदा जलाया

महिला को पेट्रोल डालकर जलाए जाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

Two arrested for pouring petrol on a woman and setting her on fire
महिला को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में दो गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर -IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चिक्काबल्लापुर (कर्नाटक) : बहन की लव मैरिज किए जाने से नाराज उसके भाई ने बहन की सास पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इससे महिला की मौत हो गई. पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

बताया जाता है कि 21 मार्च को चिक्काबल्लापुर जिले के चिंतामणि की केजीएन कॉलोनी में लड़की के भाई ने युवक की मां पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. जलने से घायल लक्ष्मी देवम्मा (65) की गुरुवार को मौत हो गई.

मामले के आरोपी नवीन और विनोद को चिंतामणि नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बारे में बात करते हुए एसपी कुशाल चौकसे ने कहा, 'लक्ष्मी देवम्मा के बेटे पुरुषोत्तम को एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी कर ली थी.

बाद में इस बात पर लड़की के परिवार वालों से झगड़ा हो गया. वहीं 21 मार्च को शिकायत करने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि जब लक्ष्मी देवम्मा सो रही थीं, तभी लड़की का भाई घर पर आया और उसने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

उन्होंने कहा, 'इससे महिला का शरीर 35 प्रतिशत जल गया था. इसी दौरान इलाज के बीच उनकी आज मौत हो गई. एसपी ने कहा कि हमने इस केस को मर्डर केस में बदल दिया है. हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हम पता लगाएंगे कि इसमें और कौन शामिल है.'

मृतक के पति रामकृष्ण ने कहा, मेरा छोटा बेटा पुरुपोत्तम एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ शादी कर ली. वहीं लड़की के भाई ने फोन करके हंगामा शुरू कर दिया. इस पर पुरुषोत्तम ने लड़की के भाई से पूछा कि हाल ही में 'मैं तुम्हारी बहन को लाया हूं, तुम क्या कर रहे हो?'

फिर लड़की के भाई ने कहा, "हम तुम्हें दिखाएंगे कि यह कैसे करना है." उन्होंने बताया कि लड़की का भाई घर पर आया तो सबसे पहले उसने देखा कि मेरी पत्नी कहां सो रही है. इसके बाद उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. उन्होंने कहा कि इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए. मेरे बेटे को भी पहले सजा मिलनी चाहिए. दुनिया में हर किसी को पता चलना चाहिए. अगर ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, तो दूसरे लोग भी सीखेंगे.

ये भी पढ़ें- भेष बदलकर जंगल में रह रहा था मोस्ट वांटेड, पुलिस ने दबोचा, 26 साल से था फरार

TAGGED:

CHIKKABALLAPUR SP
BURN INJURIES
MURDER CASE
WOMAN SET ON FIRE
LOVE MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.