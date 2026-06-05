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मोहाली : महिला कर्मचारी को उसके पूर्व प्रेमी ने ऑफिस के अंदर चाकू घोंपकर मार डाला

मोहाली स्थित कंपनी का कार्यालय ( ETV Bharat )

मोहाली (पंजाब) : पंजाब के मोहाली में एक निजी कंपनी के ऑफिस के अंदर एक महिला की उसके सहकर्मी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी. साथ ही हत्या करने के बाद हत्यारे में खुदकुशी करने की कोशिश की. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. बताया जाता है कि मोहाली में एक निजी कंपनी में कार्यरत 29 वर्षीय महिला की उसके सहकर्मी ने चाकू घोंपकर जान ले ली. इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उक्त वारदात ऑफिस के अन्य कर्मचारियों के सामने हुई. हालांकि उन्होंने हमले को रोकने की कोशिश लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके. हमलावर महिला का पूर्व प्रेमी था. पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार शाम को हुई. मामले के आरोपी हरविंदर मान ने डिंपल पर बार-बार वार करने के बाद उसी चाकू से खुदकुशी करने का प्रयास किया. आरोपी मान के माता-पिता अमेरिका में रहते हैं. फिलहाल मान का इलाज चल रहा है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मान और डिंपल दोनों ही पटियाला के रहने वाले हैं और एक ही ऑफिस में काम करते थे और मोहाली में अलग-अलग पेइंग गेस्ट हाउस में रहते थे.