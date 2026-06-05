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मोहाली : महिला कर्मचारी को उसके पूर्व प्रेमी ने ऑफिस के अंदर चाकू घोंपकर मार डाला

मोहाली में एक निजी कंपनी में कार्यरत महिला की उसके सहकर्मी व पूर्व प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी.

Company office located in Mohali
मोहाली स्थित कंपनी का कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 2:29 PM IST

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मोहाली (पंजाब) : पंजाब के मोहाली में एक निजी कंपनी के ऑफिस के अंदर एक महिला की उसके सहकर्मी ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी. साथ ही हत्या करने के बाद हत्यारे में खुदकुशी करने की कोशिश की. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

बताया जाता है कि मोहाली में एक निजी कंपनी में कार्यरत 29 वर्षीय महिला की उसके सहकर्मी ने चाकू घोंपकर जान ले ली. इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उक्त वारदात ऑफिस के अन्य कर्मचारियों के सामने हुई. हालांकि उन्होंने हमले को रोकने की कोशिश लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके. हमलावर महिला का पूर्व प्रेमी था.

पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार शाम को हुई. मामले के आरोपी हरविंदर मान ने डिंपल पर बार-बार वार करने के बाद उसी चाकू से खुदकुशी करने का प्रयास किया.

आरोपी मान के माता-पिता अमेरिका में रहते हैं. फिलहाल मान का इलाज चल रहा है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मान और डिंपल दोनों ही पटियाला के रहने वाले हैं और एक ही ऑफिस में काम करते थे और मोहाली में अलग-अलग पेइंग गेस्ट हाउस में रहते थे.

घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज में भयावह नजारा साफ दिखाई दे रहा है जिसमें आरोपी कंप्यूटर टेबल पर बैठी डिंपल के पीछे आकर उस पर हमला करते दिख रहा है जबकि डिंपल के बाईं और दाईं ओर खाली कुर्सियां हैं. वीडियो में कुछ दूरी पर बैठा एक कर्मचारी कमरे में आए व्यक्ति से अनजान प्रतीत होता है.

इसके बाद डिंपल भागने की कोशिश करती है लेकिन वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति जो संभवत: मान है, उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता है. जब उसके सहकर्मी उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, तो वह कथित तौर पर उनकी ओर चाकू लहराता है और हमला जारी रखता है.

घटना के समय शिफ्ट में बदलाव हो रहा था और उस समय केवल दो से तीन लोग ही वहां मौजूद थे. शुरुआती जांच के मुताबिक, डिंपल और मान के बीच पहले प्रेम संबंध थे और कुछ महीने पहले ही दोनों अलग हुए थे. पुलिस ने हत्या से पूर्व की घटनाओं के बारे में बताया कि मान ने डिंपल से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन डिंपल ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.

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