जज की पत्नी को बाइकसवार ने मारी ताबड़तोड़ 3 गोली
गोड्डा में एक महिला पर फायरिंग हुई है. महिला का पति समस्तीपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं.
Published : January 17, 2026 at 8:44 PM IST
गोड्डा: झारखंड के गोड्डा जिले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मार दी गई. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया. महिला की पहचान वंदना कुमारी के रूप में हुई है. महिला के पति बिहार के समस्तीपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.
घटना गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम में घटी. जानकारी के मुताबिक, वंदना कुमारी गोड्डा कोर्ट से लौट रही थीं, तभी गांधी ग्राम में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उन्हें तीन गोलियां मार दी.
गोड्डा के एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि हमलावर की तलाश की जा रही है. पुलिस के अनुसार, महिला का अपने पति संतोष कुमार साह से विवाद चल रहा था, जो समस्तीपुर में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं. महिला ने हमले का आरोप अपने देवर और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगाया है. पुलिस का कहना है कि महिला की हालत गंभीर है और उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया है. पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है. हमलावर का पता लगाया जा रहा है.