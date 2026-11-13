दिल्ली: यूसुफ सराय में फूल-माला बेच रही महिला और उसके देवर पर लाठी-डंडों से हमला, 4 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार
दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में फूल-माला बेच रही एक महिला और उसके देवर पर हमलों के छह आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा.
Published : November 13, 2026 at 2:29 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के यूसुफ सराय बस स्टैंड के पास दीपावली की रात फूल-माला बेचने वाली महिला और उसके नाबालिग देवर पर लाठी-डंडों से हमला करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ा है. इनमें चार नाबालिग शामिल हैं. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी.
दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत कुमार मित्तल के मुताबिक घटना 8 नवंबर 2026 की रात की है. संगम विहार निवासी राधा (37) और उसका 15 वर्षीय देवर यूसुफ सराय बस स्टैंड के पास अरविंदो मार्ग पर फूल-माला की दुकान पर मौजूद थे. इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और दोनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए. घायलों को उपचार के लिए मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहुंचाया गया.
दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद
डीसीपी के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं. उनके बीच पहले से विवाद चल रहा था. राधा की ननद और भाभी के बीच पुरानी रंजिश इस हमले की वजह बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में सोनी (35), उस्मान नौशाद (22) और चार नाबालिगों को पकड़ा है.
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले किए दर्ज
पुलिस के मुताबिक उस्मान व सोनी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं. हौज खास थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
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