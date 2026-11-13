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दिल्ली: यूसुफ सराय में फूल-माला बेच रही महिला और उसके देवर पर लाठी-डंडों से हमला, 4 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

हौज खास में फूल माला बेच रही महिला पर हमला ( CCTV )

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के यूसुफ सराय बस स्टैंड के पास दीपावली की रात फूल-माला बेचने वाली महिला और उसके नाबालिग देवर पर लाठी-डंडों से हमला करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ा है. इनमें चार नाबालिग शामिल हैं. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी.

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत कुमार मित्तल के मुताबिक घटना 8 नवंबर 2026 की रात की है. संगम विहार निवासी राधा (37) और उसका 15 वर्षीय देवर यूसुफ सराय बस स्टैंड के पास अरविंदो मार्ग पर फूल-माला की दुकान पर मौजूद थे. इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और दोनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए. घायलों को उपचार के लिए मदन मोहन मालवीय अस्पताल पहुंचाया गया.