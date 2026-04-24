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कर्ज की रकम नहीं चुकाने पर महिला का शारीरिक शोषण, बनाए सैकड़ों अश्लील वीडियो

कोल्हापुर (महाराष्ट्र): नासिक के ढोंगी 'बाबा' अशोक खरात का मामला अभी लोगों के जेहन में ताजा ही था कि कोल्हापुर शहर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. एक साहूकार ने कथित रूप से ब्याज की रकम वसूलने के बहाने एक महिला का शारीरिक शोषण किया. उसके लगभग 200 से 300 अश्लील वीडियो बनाए. पिछले तीन साल से उसे ब्लैकमेल कर रहा था.

पुलिस को दी गयी शिकायत के अनुसार आरोपी ने ये वीडियो पीड़िता के दामाद को भी दिखाए और पैसे की मांग की. मना करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की. गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ उत्पीड़न

थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार साल 2023 में, पीड़िता ने अपने गिरवी रखे घर को छुड़ाने के लिए आरोपी अमित कृष्णांत सावंत से 10% ब्याज दर पर 2 लाख रुपये कर्ज लिया था. शुरुआत में, पीड़िता ने नियमित रूप से ब्याज की किश्तें चुकाईं. बाद में वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह भुगतान करने में असमर्थ रही.

इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, अमित ने बकाया कर्ज की वसूली के बहाने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग शुरू कर दी. महिला ने उसकी मांगों को ठुकरा दिया. इस इनकार के बाद, अमित ने पीड़िता को धमकी देना शुरू कर दिया.