कर्ज की रकम नहीं चुकाने पर महिला का शारीरिक शोषण, बनाए सैकड़ों अश्लील वीडियो
कोल्हापुर की पुलिस ने BNS और महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी साहूकार को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : April 24, 2026 at 8:40 PM IST
कोल्हापुर (महाराष्ट्र): नासिक के ढोंगी 'बाबा' अशोक खरात का मामला अभी लोगों के जेहन में ताजा ही था कि कोल्हापुर शहर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. एक साहूकार ने कथित रूप से ब्याज की रकम वसूलने के बहाने एक महिला का शारीरिक शोषण किया. उसके लगभग 200 से 300 अश्लील वीडियो बनाए. पिछले तीन साल से उसे ब्लैकमेल कर रहा था.
पुलिस को दी गयी शिकायत के अनुसार आरोपी ने ये वीडियो पीड़िता के दामाद को भी दिखाए और पैसे की मांग की. मना करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की. गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ उत्पीड़न
थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार साल 2023 में, पीड़िता ने अपने गिरवी रखे घर को छुड़ाने के लिए आरोपी अमित कृष्णांत सावंत से 10% ब्याज दर पर 2 लाख रुपये कर्ज लिया था. शुरुआत में, पीड़िता ने नियमित रूप से ब्याज की किश्तें चुकाईं. बाद में वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह भुगतान करने में असमर्थ रही.
इस स्थिति का फायदा उठाते हुए, अमित ने बकाया कर्ज की वसूली के बहाने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग शुरू कर दी. महिला ने उसकी मांगों को ठुकरा दिया. इस इनकार के बाद, अमित ने पीड़िता को धमकी देना शुरू कर दिया.
होटलों और कारों में शारीरिक शोषण
आरोप है कि 2023 से अप्रैल 2026 के बीच, आरोपी ने विभिन्न लॉज और अपनी कार में पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया. इस दौरान, उसने चोरी-छिपे पीड़िता की तस्वीरें और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए. ऐसे वीडियो की संख्या 200 से 300 के बीच होने का अनुमान है.
क्या कहती है पुलिस
पुलिस उप-निरीक्षक विनय जिंजुर्के ने बताया कि पीड़िता ने बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोपों को लेकर गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं-जिनमें बलात्कार और ब्लैकमेल से संबंधित धाराएं शामिल हैं और महाराष्ट्र साहूकारी (नियमन) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी अमित सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
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