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कर्नाटक : जिस महिला की सात साल पहले हुई थी हत्या, जिंदा मिली: शख्स ने ढाई साल जेल में बिताए

मंजू (बाएं) जो 3 जुलाई, 2019 को लापता हो गई थी और राजेश जिसे 'हत्या' के लिए दोषी ठहराया गया था. ( ETV Bharat )

मांड्या (कर्नाटक): एक चौंकाने वाले मामले में सात साल पहले लापता होने के बाद जिस महिला की हत्या कर दी गई थी, वह जिंदा मिली है. इस खोज ने उस जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उस पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, और उसे लगभग ढाई साल जेल में बिताने पड़े.

पांडवपुरा के रागीमुद्दनहल्ली के रहने वाले राजेश को 2021 में मंजू की कथित 'हत्या' के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. उसे जनवरी 2024 में जमानत पर रिहा किया गया था.

राजेश के वकील नतेश को मिली जानकारी के बाद महिला को नागमंगला में ढूंढा गया, जिन्होंने बुधवार (11 नवंबर, 2026) को अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद उसे बिंदिगनविले पुलिस को सौंप दिया गया और महिलाओं के शेल्टर होम में भेज दिया गया. लापता हुई मंजू आखिरी फोन कॉल राजेश के मोबाइल फोन से किया था

पुलिस के अनुसार, मंजू 3 जुलाई 2019 को लापता हो गई थी. उसके पिता नागराजू ने पांडवपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शुरुआती जांच के दौरान, पुलिस को बताया गया कि उसने आखिरी फोन कॉल राजेश के मोबाइल फोन से किया था, जिससे वह पांडवपुरा बस स्टैंड पर मिली थी. 2021 में पिता ने पुलिस से फिर किया संपर्क 2021 में, नागराजू ने फिर से पुलिस से संपर्क किया, और आरोप लगाया कि राजेश उसकी बेटी को उसी दिन ले गया था जिस दिन वह लापता हुई थी, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया. शिकायत के आधार पर, उस समय के जांच अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर प्रभाकर ने राजेश को गिरफ्तार किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत चार्जशीट फाइल की. पुलिस के दवाब में जुर्म कबूल किया- राजेश

राजेश ने आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में उसे टॉर्चर किया गया और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई. उसने दावा किया कि दवाब की वजह से उसे वह जुर्म कबूल करना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था.