कर्नाटक : जिस महिला की सात साल पहले हुई थी हत्या, जिंदा मिली: शख्स ने ढाई साल जेल में बिताए
महिला के पिता ने दावा किया था कि राजेश उसकी बेटी को उस दिन ले गया था जिस दिन वह लापता हुई थी.
Published : November 13, 2026 at 6:34 PM IST
मांड्या (कर्नाटक): एक चौंकाने वाले मामले में सात साल पहले लापता होने के बाद जिस महिला की हत्या कर दी गई थी, वह जिंदा मिली है. इस खोज ने उस जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उस पर उसकी हत्या का आरोप लगाया गया, और उसे लगभग ढाई साल जेल में बिताने पड़े.
पांडवपुरा के रागीमुद्दनहल्ली के रहने वाले राजेश को 2021 में मंजू की कथित 'हत्या' के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. उसे जनवरी 2024 में जमानत पर रिहा किया गया था.
राजेश के वकील नतेश को मिली जानकारी के बाद महिला को नागमंगला में ढूंढा गया, जिन्होंने बुधवार (11 नवंबर, 2026) को अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद उसे बिंदिगनविले पुलिस को सौंप दिया गया और महिलाओं के शेल्टर होम में भेज दिया गया.
लापता हुई मंजू आखिरी फोन कॉल राजेश के मोबाइल फोन से किया था
पुलिस के अनुसार, मंजू 3 जुलाई 2019 को लापता हो गई थी. उसके पिता नागराजू ने पांडवपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शुरुआती जांच के दौरान, पुलिस को बताया गया कि उसने आखिरी फोन कॉल राजेश के मोबाइल फोन से किया था, जिससे वह पांडवपुरा बस स्टैंड पर मिली थी.
2021 में पिता ने पुलिस से फिर किया संपर्क
2021 में, नागराजू ने फिर से पुलिस से संपर्क किया, और आरोप लगाया कि राजेश उसकी बेटी को उसी दिन ले गया था जिस दिन वह लापता हुई थी, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया.
शिकायत के आधार पर, उस समय के जांच अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर प्रभाकर ने राजेश को गिरफ्तार किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत चार्जशीट फाइल की.
पुलिस के दवाब में जुर्म कबूल किया- राजेश
राजेश ने आरोप लगाया है कि पुलिस कस्टडी में उसे टॉर्चर किया गया और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई. उसने दावा किया कि दवाब की वजह से उसे वह जुर्म कबूल करना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था.
मीडिया को दिए अपने बयान में मंजू ने कहा कि उसने घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर किया गया था. उसने कहा कि उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली है और अपनी जिंदगी आजादी से जी रही है.
उसने यह भी दावा किया कि उसे नहीं पता था कि उसके गायब होने के संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और वह राजेश को नहीं जानती थी.
जानिए मांड्या एसपी ने मामले पर क्या कहा
मांड्या की पुलिस अधीक्षक डॉ. वी. जे. शोभा रानी ने कहा कि मंजू की शादी उसके पिता ने 2019 में मंजूनाथ नाम के एक व्यक्ति से करवाई थी, लेकिन बाद में खराब सेहत का हवाला देकर वह अपने मायके लौट गई. उसके गायब होने के बाद उसी साल 3 जुलाई को गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया था.
एसपी ने कहा, "तलाशी के बावजूद पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई. 2021 में, उसके पिता ने राजेश पर उसे किडनैप करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत दर्ज कराई. उस समय के जांच अधिकारी ने राजेश को गिरफ्तार किया और चार्जशीट फाइल की."
11 नवंबर 2026 को वकील की सूचना के बाद महिला का पता लगाकर उसे शेल्टर होम में रखा गया.
पुलिस उपाधीक्षक की देखरेख में जांच का आदेश
एसपी ने कहा कि मूल जांच में संभावित कमियों की जांच के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक की देखरेख में जांच का आदेश दिया गया है. इस केस की जांच करने वाले इंस्पेक्टर प्रभाकर अब रिटायर हो चुके हैं. एसपी ने कहा कि जो भी इस गलती के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सही कार्रवाई की जाएगी.
मांड्या पुलिस ने भी एक एक्स पोस्ट में महिला के मिलने की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि उसे पांडवपुरा पुलिस स्टेशन क्राइम नंबर 349/2021 के संबंध में ट्रेस किया गया था और बिंदिगनविले पुलिस स्टेशन एनसीआर नंबर 159/2026 के तहत एक महिला शेल्टर में रखा गया था.
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