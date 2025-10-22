ETV Bharat / bharat

दिवाली की रात खूनी खेल! महिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, दो अन्य घायल

तरनतारन: पंजाब के तरनतारन जिले में दिवाली की रात जश्न के दौरान मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिससे एक महिला पंचायत सदस्य की मौत हो गई. गोलीबारी में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक महिला की पहचान पट्टी-14 तहसील के धगाना गांव निवासी दविंदर सिंह की पत्नी मनदीप कौर के रूप में हुई है. मृतक महिला के पति ने बताया कि "वह गांव में वेरका डेयरी में काम करती थी. रात को जब बच्चे गली में पटाखे फोड़ रहे थे, तो पड़ोसियों से उनका झगड़ा हो गया. जब वह अपने बच्चों को बुलाने गली में आई, तो पूर्व कांग्रेसी सरपंच ने सामने से गोली चला दी, जो उसकी पत्नी मनदीप कौर को लगी. मनदीप कौर को घायल हालत में पट्टी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई." मृतक महिला मनदीप कौर (ETV Bharat)