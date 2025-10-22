दिवाली की रात खूनी खेल! महिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या, दो अन्य घायल
पंजाब के तरनतारन जिले में मामूली कहासुनी पर महिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
Published : October 22, 2025 at 8:41 PM IST
तरनतारन: पंजाब के तरनतारन जिले में दिवाली की रात जश्न के दौरान मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिससे एक महिला पंचायत सदस्य की मौत हो गई. गोलीबारी में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक महिला की पहचान पट्टी-14 तहसील के धगाना गांव निवासी दविंदर सिंह की पत्नी मनदीप कौर के रूप में हुई है.
मृतक महिला के पति ने बताया कि "वह गांव में वेरका डेयरी में काम करती थी. रात को जब बच्चे गली में पटाखे फोड़ रहे थे, तो पड़ोसियों से उनका झगड़ा हो गया. जब वह अपने बच्चों को बुलाने गली में आई, तो पूर्व कांग्रेसी सरपंच ने सामने से गोली चला दी, जो उसकी पत्नी मनदीप कौर को लगी. मनदीप कौर को घायल हालत में पट्टी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई."
परिजनों ने बताया कि "पड़ोस में रहने वाला पूर्व कांग्रेसी सरपंच सुखविंदर सिंह बार-बार एक ही गाना बजाकर हमें परेशान कर रहा था. जब हमने विरोध किया तो आरोपी ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग कर दी. इसमें पंचायत की महिला सदस्य मनदीप कौर और दो अन्य लोगों को गोली लग गई और महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं."
घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. इस मामले में थाना प्रभारी विपन कुमार ने बताया कि "ट्रैक्टर पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद गोली चल गई, जिससे पंचायत की महिला सदस्य की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हैं. मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है."
पुलिस अधिकारी ने बताया कि "दिलबाग सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह और गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह को भी गोली लगी है. उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर मामला दर्ज किया जा रहा है. शव को पट्टी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है."
