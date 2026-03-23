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तेलंगाना : महिला की सिर कुचलकर हत्या, रात भर रोती रही ढाई साल की बेटी

शादनगर (तेलंगाना) : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में रविवार को महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया. महिला की एक सुनसान खेत में सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी. वहीं शव के पास उसकी ढाई साल की बेटी बैठकर रो रही थी.

यह घटना रंगारेड्डी के फारूकनगर मंडल के रंगारेड्डीगुडा गांव में हुई. बताया जाता है कि लड़की शनिवार रात से अपनी मां की शव के पास बैठी थी.

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक शोभा, रंगारेड्डीगुडा की रहने वाली थी, घरेलू झगड़ों के कारण पिछले साढ़े तीन साल से अपने पति से अलग रह रही थी. मृत महिला के दो बच्चे थे, जिसमें एक सात साल का बेटा और एक ढाई साल की बेटी.

विवरण के मुताबिक महिला उसी गांव के नरसिम्हुलु नामक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी. हालांकि, उनके बीच मतभेद पैदा हो जाने पर वह अपने मायके लौट गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि शनिवार को नरसिम्हुलु ने कथित तौर पर शोभा से संपर्क किया और उसे शादनगर आने के लिए कहा, और उसके बेटे के लिए साइकिल खरीदने का वादा किया.

इस पर वह अपने बेटे के साथ शादनगर गईं लेकिन नरसिम्हुलु नहीं आया जिससे वह निराश होकर घर लौट आईं. पुलिस ने बताया कि बाद में वह अपने बेटे को छोड़कर फिर से निकल पड़ी, लेकिन इस बार वह अपनी बेटी को साथ लेकर गई थी.