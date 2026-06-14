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बेंगलुरु: बॉयफ्रेंड ने धोखा देने के शक में महिला को मार डाला

बेंगलुरु: बेंगलुरु के बेलंदूर इलाके में बेवफाई के शक में रविवार को एक महिला की उसके बॉयफ्रेंड ने कथित तौर पर हत्या कर दी.

मृतक महिला की पहचान सिक्किम की अति हंगमा सुभा (22) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के डोड्डाकनाहल्ली इलाके में किराए के मकान में सुभा और और पुरबा लेप्चा लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. दोनों के बीच आज हुई बहस के बाद आरोपी ने किचन के चाकू से सुभा का गला काट दिया.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुरबा लेप्चा, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, को हिरासत में ले लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सुभा और लेप्चा काफी समय से रिलेशनशिप में थे और एक महीने पहले बेंगलुरु आए थे और डोड्डाकन्नल्ली इलाके में साथ रहते थे.

उन्होंने कहा, "सुभा एक सैलून में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, जबकि आरोपी एक होटल में वेटर का काम कर रहा था. हाल ही में, लेप्चा के शक जताने पर कि युवती किसी दूसरे युवक के साथ रिलेशनशिप में है, उनके बीच झगड़ा हो गया."