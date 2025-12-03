ETV Bharat / bharat

महिला वकील ने CJI के कोर्ट रूम में किया हंगामा, कोर्ट मार्शल बुलाकर की गई कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के कोर्ट रूम में हंगामा करने पर एक महिला वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बड़ा ड्रामा हुआ, जब एक महिला वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि सीजेआई की बेंच के रोकने के बावजूद उसने एक अनलिस्टेड केस पर जोर देकर कोर्ट की कार्यवाही में रुकावट डाली.

वकील ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने लिस्ट से बाहर मौखिक मेंशन किया. वकील ने दावा किया कि जब वह मुंबई में थी, तब दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में उसकी करीबी दोस्त की हत्या कर दी गई थी. उन्होंने दावा किया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, उसे अब मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है.

उनकी बात सुनने के बाद, सीजेआई ने उनसे कहा कि वे सही प्रोसेस फॉलो करें और सही याचिका दायर करें. वकील ने जवाब दिया, "मैं डिप्रेशन में हूं, मैं ऐसा करूंगी", लेकिन उन्होंने कोर्टरूम से जाने से मना कर दिया.

बेंच ने वहां मौजूद एक वकील से केस फाइल करने में उनकी मदद करने को कहा, लेकिन अगले केस की सुनवाई होने तक भी वह अपनी दलीलें देती रहीं. वकील ने महिला कोर्ट मार्शल की उन्हें कोर्टरूम से बाहर ले जाने की कोशिशों का भी विरोध किया. महिला वकील चिल्लाई, “बदतमीज़ी मत करो, मुझे मत छुओ…”.

महिला वकील ने विरोध करना जारी रखा और कहा कि वह अपनी सुरक्षा के बारे में "कोर्ट के कानों में यह बात डालना चाहती है." जब वह लगातार अपनी आवाज उठाती रही तो कोर्ट की कार्यवाही की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कुछ देर के लिए म्यूट कर दी गई, और आखिरकार उसे कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश डिपोर्ट की गयी गर्भवती महिला को वापस लाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

TAGGED:

CJI COURTROOM
WOMAN LAWYER CREATES RUCKUS
ESCORTED OUT
सुप्रीम कोर्ट
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.