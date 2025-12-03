ETV Bharat / bharat

महिला वकील ने CJI के कोर्ट रूम में किया हंगामा, कोर्ट मार्शल बुलाकर की गई कार्रवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बड़ा ड्रामा हुआ, जब एक महिला वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि सीजेआई की बेंच के रोकने के बावजूद उसने एक अनलिस्टेड केस पर जोर देकर कोर्ट की कार्यवाही में रुकावट डाली.

वकील ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने लिस्ट से बाहर मौखिक मेंशन किया. वकील ने दावा किया कि जब वह मुंबई में थी, तब दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में उसकी करीबी दोस्त की हत्या कर दी गई थी. उन्होंने दावा किया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शुरू में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, उसे अब मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है.

उनकी बात सुनने के बाद, सीजेआई ने उनसे कहा कि वे सही प्रोसेस फॉलो करें और सही याचिका दायर करें. वकील ने जवाब दिया, "मैं डिप्रेशन में हूं, मैं ऐसा करूंगी", लेकिन उन्होंने कोर्टरूम से जाने से मना कर दिया.