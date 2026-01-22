महिला ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या की, रात भर देखती रही अश्लील वीडियो
आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विवाहेतर संबंधों के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई. पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला.
Published : January 22, 2026 at 5:06 PM IST
गुंटूर (आंध्र प्रदेश): यहां हैरान करने वाली घटना में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव के पास बैठकर पूरी रात एडल्ट कंटेंट देखती रही. पुलिस के मुताबिक, यह घटना जिले के दुग्गीराला मंडल के एक गांव में 18 जनवरी की रात को हुई.
पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि चिलुवुरु गांव के प्याज व्यापारी लोकम शिवनगराजू की दो दिन पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. उन्होंने 2007 में लक्ष्मी माधुरी से शादी की थी और उनके दो बेटे हैं.
पुलिस के मुताबिक, माधुरी विजयवाड़ा के एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर काम करती थी. उस दौरान, उसकी जान-पहचान पलनाडु जिले के सत्तेनापल्ली (Sattenapalli) निवासी गोपी नाम के व्यक्ति से हुई और दोनों के बीच विवाहेतर संबंध हो गया. माधुरी ने अपने पति के बिजनेस को "नीचा" मानते हुए, उसने शिवनगराजू को उसे छोड़ने के लिए मना लिया. गोपी हैदराबाद में कार ट्रैवल का बिजनेस चलाता था, इसलिए माधुरी ने शिवनगराजू को नौकरी के लिए वहां भेज दिया. पुलिस ने बताया कि कुछ समय काम करने के बाद, शिवनगराजू चिलुवुरु लौट आया, जिससे कपल के बीच झगड़े होने लगे.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "क्योंकि शिवनगराजू घर से ही काम करता था, इसलिए वह माधुरी और शिवनगराजू के रिश्ते में रुकावट बन गया, और उसने किसी तरह उससे छुटकारा पाने का फैसला किया."
अधिकारी ने बताया कि 18 जनवरी की रात को माधुरी ने डिनर के लिए बिरयानी बनाई और उसमें नींद की 20 गोलियां मिलाकर शिवनगराजू को दे दी. अधिकारी ने कहा, "खाने के बाद वह गहरी नींद में सो गया. रात 11:30 बजे गोपी आया, शिवनगराजू की छाती पर बैठ गया, जबकि माधुरी ने उसका मुंह तकिया से दबा दिया. शिवनगराजू की मौत के बाद गोपी वहां चला गया, जबकि माधुरी रात भर अश्लील वीडियो देखती रही. सुबह करीब 4 बजे उसने अपने पड़ोसियों को बुलाकर दावा किया कि हार्ट अटैक से उसके पति की मौत हो गई."
उन्होंने कहा कि माधुरी के विवाहेतर संबंध को लेकर दंपती के बीच झगड़े के बारे में जानकर पड़ोसियों को शक हुआ. जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तभी शिवनगराजू के दोस्त आ गए. उसके कान के पास एक घाव से खून बहता देखकर, उन्होंने उसके पिता को पुलिस में शिकायत करने के लिए मनाया. इसके आधार पर, पुलिस ने केस दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शिवनगराजू की दम घुटने से मौत हुई थी और उसकी पसलियां टूटी थीं. माधुरी से पूछताछ करने पर उसने अपराध कबूल कर लिया.
यह भी पढ़ें- कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली, खुद को भी खत्म किया, दो महीने पहले हुई थी शादी