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आंध्र प्रदेश में बंदरों के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत

आंध्र प्रदेश में बंदरों के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत ( प्रतीकात्मक फाइल फोटो-ANI )

प्रथिपाडु (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले एक गांव में बंदरों के झुंड के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. घटना प्रथिपाडु मंजल के पेड्डीपालेम गांव में हुई. मृतका की पहचान 68 वर्षीय दानाबोयिना चिन्नाबुल्ली के रूप में हुई है. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, चिन्नाबुल्ली अपनी बेटी के परिवार के साथ गांव के बाहरी इलाके में काजू के बाग के पास अपने तीन एकड़ के खेत में रह रही थीं. घटना वाले दिन वह अपनी भैंस के लिए पानी लाने बाहर गई थी, तभी बंदरों के एक झुंड ने अचानक उस पर हमला कर दिया. एक साथ 20 से अधिक बंदरों के झुंड में घिर जाने की वजह से उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था. बताया जाता है कि बंदरों ने उसे बुरी तरह काटकर घायल कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. वहीं मदद मिलने से पहले ही उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.