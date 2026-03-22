आंध्र प्रदेश में बंदरों के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत
आंध्र प्रदेश में बंदरों के झुंड ने महिला पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
Published : March 22, 2026 at 3:16 PM IST
प्रथिपाडु (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले एक गांव में बंदरों के झुंड के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. घटना प्रथिपाडु मंजल के पेड्डीपालेम गांव में हुई. मृतका की पहचान 68 वर्षीय दानाबोयिना चिन्नाबुल्ली के रूप में हुई है.
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, चिन्नाबुल्ली अपनी बेटी के परिवार के साथ गांव के बाहरी इलाके में काजू के बाग के पास अपने तीन एकड़ के खेत में रह रही थीं.
घटना वाले दिन वह अपनी भैंस के लिए पानी लाने बाहर गई थी, तभी बंदरों के एक झुंड ने अचानक उस पर हमला कर दिया. एक साथ 20 से अधिक बंदरों के झुंड में घिर जाने की वजह से उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था.
बताया जाता है कि बंदरों ने उसे बुरी तरह काटकर घायल कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. वहीं मदद मिलने से पहले ही उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
गांववालों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि इस इलाके में बंदरों के हमले आम बात हैं, लेकिन आमतौर पर इनसे मामूली चोटें ही आती हैं. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हमने पहले भी ऐसे कई हमले देखे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब बंदरों के हमले में किसी की मौत हुई है."
इस घटना से लोगों में, खासकर दूर-दराज के खेतों में रहने वालों में डर फैल गया है. स्थानीय लोग अब अधिकारियों से बंदरों के बढ़ते आतंक को नियंत्रित करने और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील कर रहे हैं.
यह घटना ग्रामीण इलाकों में बढ़ते इंसान-जंगली संघर्ष को दिखाती है, जहां बस्तियों के पास जानवरों की बढ़ती मौजूदगी इंसानी जान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है
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