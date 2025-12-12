ETV Bharat / bharat

दिल्ली के कालकाजी में मां ने अपने दो बेटों के साथ दी जान, सामने आया चौंकाने वाला कारण

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक मां ने अपने दो बेटों के साथ जान दे दी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जी ब्लॉक की है, जहां एक ही परिवार के तीन लोगों के शव मिले.

साउथ-ईस्ट डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि यह घटना दोपहर 2.47 बजे तब सामने आई जब पुलिस प्रॉपर्टी के पज़ेशन से जुड़े कोर्ट ऑर्डर को तामील करने के लिए घर पहुंची. उन्होंने कहा कि जब दरवाज़ा बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने घर में घुसने के लिए डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया. पुलिस ने जब अंदर प्रवेश किया तो वहां तीनों के शव मिले. कमरे से एक नोट भी मिला, जिससे पता चला कि परिवार डिप्रेशन से जूझ रहा था.

डीसीपी ने कहा कि हाथ से लिखा नोट परिवार को हो रही परेशानी की ओर इशारा करता है, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा. पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम और दूसरी कानूनी फॉर्मैलिटी के लिए AIIMS मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें परिवार की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी शामिल है.