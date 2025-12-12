ETV Bharat / bharat

दिल्ली के कालकाजी में मां ने अपने दो बेटों के साथ दी जान, सामने आया चौंकाने वाला कारण

दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने दो बेटों के साथ आर्थिक तंगी से परेशान होकर जान दे दी.

दिल्ली में मां ने दो बेटों के साथ दी जान
दिल्ली में मां ने दो बेटों के साथ दी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक मां ने अपने दो बेटों के साथ जान दे दी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जी ब्लॉक की है, जहां एक ही परिवार के तीन लोगों के शव मिले.

साउथ-ईस्ट डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि यह घटना दोपहर 2.47 बजे तब सामने आई जब पुलिस प्रॉपर्टी के पज़ेशन से जुड़े कोर्ट ऑर्डर को तामील करने के लिए घर पहुंची. उन्होंने कहा कि जब दरवाज़ा बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने घर में घुसने के लिए डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया. पुलिस ने जब अंदर प्रवेश किया तो वहां तीनों के शव मिले. कमरे से एक नोट भी मिला, जिससे पता चला कि परिवार डिप्रेशन से जूझ रहा था.

डीसीपी ने कहा कि हाथ से लिखा नोट परिवार को हो रही परेशानी की ओर इशारा करता है, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया होगा. पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम और दूसरी कानूनी फॉर्मैलिटी के लिए AIIMS मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें परिवार की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी शामिल है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आर्थिक तंगी को जान देने की प्राथमिक वजह माना जा रहा है. पुलिस परिवार के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की परिस्थितियों को समझा जा सके.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

WOMAN AND SONS FOUND DEAD IN HOME
WOMEN KILLED DUE FINANCIAL PROBLEM
DELHI POLICE ON THREE PERSON DEAD
TRIPLE SUICIDE IN DELHI
WOMAN KILLED HERSELF IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.