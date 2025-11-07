ETV Bharat / bharat

तीन युवक कार में जबरन बिठाकर ले भागे युवती को, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

कोयंबटूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के कोयंबटूर हवाई अड्डे के पीछे कुछ दिन पहले रात में प्रेमी के साथ कार में बैठी युवती के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आयी थी. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु में हलचल मचा दी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार 3 नवंबर की रात तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश थमा नहीं था कि 7 नवंबर की रात ऐसी ही एक और वारदात हुई.

क्या है घटनाः

कोयंबटूर के ओंडिपुथुर के पास इरुकुर इलाके में कार सवार तीन लोगों ने सड़क पर खड़ी एक महिला का कथित रुप से अपहरण कर लिया. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने एक युवती को धमकाकर जबरन कार में बिठा लिया. इस सूचना के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज से मिली सुरागः

पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला. सीसीटीवी फुटेज की जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि इरुकुर के पास दीपम नगर में एक कार सवार तीन लोगों ने सड़क पर चल रही एक युवती पर हमला किया, उसे घसीटकर कार में डाल लिया. शुरुआती जांच से पता चला है कि कार एजी पुथुर इलाके को पार करके इरुकुर की ओर बढ़ी.