तीन युवक कार में जबरन बिठाकर ले भागे युवती को, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

कोयंबटूर पुलिस ने कहा कि युवती के अपहरण के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. वे जांच कर रहे हैं.

woman kidnapped by three men
सीसीटीवी में दिख रही कार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read
कोयंबटूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के कोयंबटूर हवाई अड्डे के पीछे कुछ दिन पहले रात में प्रेमी के साथ कार में बैठी युवती के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आयी थी. इस घटना ने पूरे तमिलनाडु में हलचल मचा दी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोमवार 3 नवंबर की रात तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश थमा नहीं था कि 7 नवंबर की रात ऐसी ही एक और वारदात हुई.

क्या है घटनाः

कोयंबटूर के ओंडिपुथुर के पास इरुकुर इलाके में कार सवार तीन लोगों ने सड़क पर खड़ी एक महिला का कथित रुप से अपहरण कर लिया. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने एक युवती को धमकाकर जबरन कार में बिठा लिया. इस सूचना के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज से मिली सुरागः

पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला. सीसीटीवी फुटेज की जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि इरुकुर के पास दीपम नगर में एक कार सवार तीन लोगों ने सड़क पर चल रही एक युवती पर हमला किया, उसे घसीटकर कार में डाल लिया. शुरुआती जांच से पता चला है कि कार एजी पुथुर इलाके को पार करके इरुकुर की ओर बढ़ी.

अपहरण या पारिवारिक विवादः

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार में सवार लोगों ने पहले तो महिला से किसी बात को लेकर बहस की और फिर उस पर हमला कर दिया. जिस महिला पर हमला हो रहा था, उसकी चीख सुनकर आस-पास के लोग मदद के लिए आगे आए. ऐसा लग रहा है कि उस समय उसे जबरन ले जाया गया था. पुलिस अब, इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई में युवती का अपहरण हुआ है? या किसी पारिवारिक समस्या के चलते रिश्तेदार उसे जबरन ले गए हैं?

क्या कहती है पुलिसः

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. कोयंबटूर पुलिस ने कहा है कि युवती के अपहरण के संबंध में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है. वे स्थानीय लोगों द्वारा हेल्पलाइन नंबर 100 पर दी गई सूचना के आधार पर इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. तमिलनाडु के विपक्षी नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस घटना की निंदा की.

