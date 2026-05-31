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दिल्ली की महिला ने हरिद्वार में उठाया खौफनाक कदम, फ्लाईओवर से मारी छलांग, जानिये वजह

चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया.

WOMAN JUMPS FROM HARIDWAR FLYOVER
हरिद्वार फ्लाईओवर से कूदी महिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 31, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: पति से विवाद के बाद दिल्ली की एक महिला ने हरिद्वार में खौफनाक कदम उठाया है. महिला ने खुद की जान देने की कोशिश की है. फिलहाल महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है. परिजनों को घटना के बारे में सूचना दे दी गई है.

पारिवारिक कलह का यह दर्दनाक मामला हरिद्वार में सामने आया है. यहां पति से विवाद के बाद घर छोड़कर निकली दिल्ली की एक महिला ने कनखल थाना क्षेत्र स्थित प्रेमनगर फ्लाईओवर से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की. करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे सड़क पर गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. महिला के गिरते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इसके बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के मुताबिक महिला का उसके पति से किसी बात को लेकर दिल्ली में विवाद हो गया था. दो दिन पहले पति से हुए विवाद के बाद घर छोड़कर निकल गई थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह अलग अलग वाहनों में सफर करते हुए और कई स्थानों पर पैदल चलते हुए हरिद्वार पहुंची थी. बीते शनिवार रात वह प्रेमनगर फ्लाईओवर पर पहुंची. जिसके बाद उसने अचानक नीचे सर्विस लेन पर छलांग लगा दी. महिला के नीचे गिरते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई. कुछ लोगों ने तुरंत उसकी मदद करने का प्रयास किया, जबकि अन्य ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही कनखल कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया.

कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि महिला के हाथ और कूल्हे में फ्रैक्चर आया है. उसके पति और अन्य परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. फिलहाल महिला का उपचार एम्स में चल रहा है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया महिला का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है. परिजनों को सूचना दे दी है. गहनता से मामले की जांच की जा रही है.

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