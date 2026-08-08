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मेडिकल स्टोर से दो इंजेक्शन लगाने के बाद कथित तौर पर महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़: ओडिशा के रायगढ़ जिले के चंदिली पुलिस लाइन के गेटीपाड़ा इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर दो इंजेक्शन लगने के बाद 55 साल की एक महिला की कथित तौर पर मौत हो गई.

मृतक की पहचान बैदेही कुमार के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से बुखार और सर्दी-जुकाम से परेशान थी और इलाज के लिए स्टोर गई थी. पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है.

परिवार वालों के मुताबिक, बैदेही पिछले कुछ दिनों से बुखार और सर्दी-जुकाम से परेशान थी. दवा लेने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो वह पिछले गुरुवार को चंदिली इलाके के एक मेडिकल स्टोर गई थी. स्टोर के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर उसे एक ही समय में दो इंजेक्शन लगाए. इसके तुरंत बाद, बैदेही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी.