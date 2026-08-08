मेडिकल स्टोर से दो इंजेक्शन लगाने के बाद कथित तौर पर महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस
परिवार वालों के मुताबिक, महिला पिछले कुछ दिनों से बुखार और सर्दी-जुकाम से परेशान थी. उसने मेडिकल स्टोर जाकर इंजेक्शन लगवाया था.
Published : August 8, 2026 at 2:50 PM IST
रायगढ़: ओडिशा के रायगढ़ जिले के चंदिली पुलिस लाइन के गेटीपाड़ा इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर दो इंजेक्शन लगने के बाद 55 साल की एक महिला की कथित तौर पर मौत हो गई.
मृतक की पहचान बैदेही कुमार के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से बुखार और सर्दी-जुकाम से परेशान थी और इलाज के लिए स्टोर गई थी. पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है.
परिवार वालों के मुताबिक, बैदेही पिछले कुछ दिनों से बुखार और सर्दी-जुकाम से परेशान थी. दवा लेने के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो वह पिछले गुरुवार को चंदिली इलाके के एक मेडिकल स्टोर गई थी. स्टोर के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर उसे एक ही समय में दो इंजेक्शन लगाए. इसके तुरंत बाद, बैदेही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी.
उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए रायगढ़ जिला हेडक्वार्टर अस्पताल ले गए. हालांकि, कथित तौर पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. बैदेही के बेटे संतोष कुमार ने कहा, "मेरी मां को मेडिकल स्टोर पर दो इंजेक्शन दिए गए थे. इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद, उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी. हम उन्हें रायगढ़ा जिला हेडक्वार्टर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई."
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