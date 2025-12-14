ETV Bharat / bharat

महिला ने टॉयलेट में बच्चे को दिया जन्म, हेल्थ सेंटर ने भर्ती करने से कर दिया था इंकार

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आई हृदय विदारक घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

woman gave birth in toilet
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 4:24 PM IST

4 Min Read
मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी आदेश के कारण एक हृदय विदारक घटना सामने आयी. एक गर्भवती महिला ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया. यहां एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया गया, क्योंकि वह "क्षेत्र के बाहर" की निवासी थी.

यह घटना शनिवार की है. हालांकि ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है. लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह रेफर किए जाने की घटना की जांच करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करेंगे. इस घटना को लेकर भाजपा ने प्रशासन की आलोचना की है.

क्या है मामलाः

कथित तौर पर शौचालय में बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिला मुर्शिदाबाद के फरक्का स्थित खोसलपुर की निवासी है. उसका सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बल्लालपुर में है, लेकिन वह अपने पैतृक घर झारखंड में रह रही थी. जब उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो उसके परिवार वाले उसे बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. महिला के पिता आलम शेख ने बताया कि बेनियाग्राम स्वास्थ्य केंद्र उनके घर से सबसे नजदीक था, इसलिए वे अपनी बेटी को वहीं ले गए.

भर्ती से क्यों किया इंकारः

परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र ने गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया. उन्होंने वहां लगे एक नोटिस का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि क्षेत्र के बाहर की किसी भी गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया जाएगा.

आलम शेख ने कहा, "हम अपनी गर्भवती बेटी को फरक्का के बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए. लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि उसे यहां भर्ती नहीं किया जाएगा. उन्होंने हमें उसे बल्लालपुर ले जाने के लिए कहा. कारण यह बताया गया कि गर्भवती महिला का घर खोसलपुर, फरक्का में है. लेकिन वह अपने पैतृक घर झारखंड से आई थी, जो बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास है."

वाद-विवाद के बीच शिशु को जन्मः

आलम शेख और उनके परिवार ने बार-बार अनुरोध किया कि उन्हें वहीं भर्ती किया जाए. इससे परिवार और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच विवाद हो गया. जब यह सब चल रहा था, महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी. उसके परिवार के सदस्यों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र में एक बिस्तर पर बैठाया था. थोड़ी देर बाद, गर्भवती महिला शौचालय गई और वहीं उसने एक शिशु लड़के को जन्म दिया.

इस घटना से हड़कंप मच गयाः

फरक्का के ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मसीउर रहमान मौके पर पहुंचे. मुर्शिदाबाद जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी तारिफ हुसैन भी घटनास्थल पर पहुंचे. फरक्का थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक मां और उसके नवजात शिशु को एक बिस्तर पर ले जाया गया था.

फरक्का के ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मसीउर रहमान ने कहा, "डिलीवरी लेबर रूम में हुई थी. हालांकि, इस बात की जांच की जा रही है कि क्या किसी ने रेफर करने का सुझाव दिया था. यदि यह सच पाया गया, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी."

बीजेपी ने साधा निशानाः

इस बीच, भाजपा ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है. फरक्का में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रौनक साहा ने घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर लाइव होकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "बंगाल के लोग देखें कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कहां तक पहुंच गई है. गर्भवती महिला को फुटबॉल की तरह इधर-उधर धकेला जा रहा था."

