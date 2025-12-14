ETV Bharat / bharat

महिला ने टॉयलेट में बच्चे को दिया जन्म, हेल्थ सेंटर ने भर्ती करने से कर दिया था इंकार

मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी आदेश के कारण एक हृदय विदारक घटना सामने आयी. एक गर्भवती महिला ने शौचालय में बच्चे को जन्म दिया. यहां एक गर्भवती महिला को कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया गया, क्योंकि वह "क्षेत्र के बाहर" की निवासी थी.

यह घटना शनिवार की है. हालांकि ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है. लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह रेफर किए जाने की घटना की जांच करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करेंगे. इस घटना को लेकर भाजपा ने प्रशासन की आलोचना की है.

क्या है मामलाः

कथित तौर पर शौचालय में बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिला मुर्शिदाबाद के फरक्का स्थित खोसलपुर की निवासी है. उसका सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बल्लालपुर में है, लेकिन वह अपने पैतृक घर झारखंड में रह रही थी. जब उसे प्रसव पीड़ा हुई, तो उसके परिवार वाले उसे बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. महिला के पिता आलम शेख ने बताया कि बेनियाग्राम स्वास्थ्य केंद्र उनके घर से सबसे नजदीक था, इसलिए वे अपनी बेटी को वहीं ले गए.

भर्ती से क्यों किया इंकारः

परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र ने गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया. उन्होंने वहां लगे एक नोटिस का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि क्षेत्र के बाहर की किसी भी गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया जाएगा.

आलम शेख ने कहा, "हम अपनी गर्भवती बेटी को फरक्का के बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए. लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि उसे यहां भर्ती नहीं किया जाएगा. उन्होंने हमें उसे बल्लालपुर ले जाने के लिए कहा. कारण यह बताया गया कि गर्भवती महिला का घर खोसलपुर, फरक्का में है. लेकिन वह अपने पैतृक घर झारखंड से आई थी, जो बेनियाग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास है."

वाद-विवाद के बीच शिशु को जन्मः