ETV Bharat / bharat

महिला से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो बनाकर किया सर्कुलेट, तीन गिरफ्तार

हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गैंगरेप की घटना 9 जनवरी को रात को हुई. आरोपी महिला को ऑटो-रिक्शा में ले गए थे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हुबली (कर्नाटक): हुबली में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है. घटना ओल्ड हुबली थाना क्षेत्र की है. बताया गया है कि बदमाशों ने महिला के कपड़े उतारकर गलत हरकतें कीं और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया. जब स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला, तो लोगों ने दो आरोपी युवकों को पकड़ लिया और दोनों के सिर मुंडवाकर पुलिस को सौंप दिया.

हुबली-धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 9 जनवरी को रात करीब 12 बजे, दो लोग ओल्ड हुबली के अंबेडकर ग्राउंड से 35 साल की एक महिला को ऑटो-रिक्शा में ले गए. बाद में, उन्होंने महिला के साथ गंदी हरकत की और कथित तौर पर उसे शराब पिलाई. उन्होंने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. हमने इस वीडियो से पीड़िता की पहचान की है. पीड़िता डेढ़ महीने से हुबली में कई जगहों पर रह रही थी. जब हमें नहीं पता था कि वह कौन है, तो हमने मुकदमा दर्ज किया. कमिश्नर ने बताया कि उसकी शिकायत मिलने के बाद रेप का केस दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस को इस घटना के बारे में तब पता चला जब लोगों को तस्वीरें और वीडियो मिले और उन्होंने अधिकारियों को बताया. बाद में महिला को हुबली शहर में ढूंढ लिया गया.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. हमने शिवानंद, गणेश और प्रदीप को हिरासत में लिया है. प्रदीप ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसलिए, आरोपी शिवानंद और गणेश को स्थानीय लोगों ने पीटा. इस संबंध में रेप केस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की हालत स्थिर है और उसका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है.

पुलिस कमिश्नर ने कहा, "शुरू में उसकी पहचान पता नहीं चली थी. पूछताछ में पता चला कि वह पिछले डेढ़ महीने से शहर के अलग-अलग हिस्सों में मंदिरों के पास रह रही थी और सिद्धारुधा मठ में खाना खा रही थी."

घरेलू लड़ाई के बाद पीड़िता ने घर छोड़ा
पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने कहा कि महिला अपने पति से लड़ाई होने के बाद करीब डेढ़ महीने पहले दूसरे जिले से हुबली आई थी. उसका पति किसी मामले में अभी शिवमोग्गा जेल में बंद है.

कमिश्नर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजिनक स्थानों के पास बेघर महिलाओं और बच्चों की पहचान करें और उन्हें रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखें.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक: दो सड़क हादसों में 6 की मौत, कोल्हापुर की DySP घायल

TAGGED:

WOMAN GANG RAPED
KARNATAKA CRIME
HUBBALLI RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.