महिला से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो बनाकर किया सर्कुलेट, तीन गिरफ्तार

हुबली (कर्नाटक): हुबली में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है. घटना ओल्ड हुबली थाना क्षेत्र की है. बताया गया है कि बदमाशों ने महिला के कपड़े उतारकर गलत हरकतें कीं और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया. जब स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला, तो लोगों ने दो आरोपी युवकों को पकड़ लिया और दोनों के सिर मुंडवाकर पुलिस को सौंप दिया.

हुबली-धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशिकुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 9 जनवरी को रात करीब 12 बजे, दो लोग ओल्ड हुबली के अंबेडकर ग्राउंड से 35 साल की एक महिला को ऑटो-रिक्शा में ले गए. बाद में, उन्होंने महिला के साथ गंदी हरकत की और कथित तौर पर उसे शराब पिलाई. उन्होंने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. हमने इस वीडियो से पीड़िता की पहचान की है. पीड़िता डेढ़ महीने से हुबली में कई जगहों पर रह रही थी. जब हमें नहीं पता था कि वह कौन है, तो हमने मुकदमा दर्ज किया. कमिश्नर ने बताया कि उसकी शिकायत मिलने के बाद रेप का केस दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस को इस घटना के बारे में तब पता चला जब लोगों को तस्वीरें और वीडियो मिले और उन्होंने अधिकारियों को बताया. बाद में महिला को हुबली शहर में ढूंढ लिया गया.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. हमने शिवानंद, गणेश और प्रदीप को हिरासत में लिया है. प्रदीप ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसलिए, आरोपी शिवानंद और गणेश को स्थानीय लोगों ने पीटा. इस संबंध में रेप केस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की हालत स्थिर है और उसका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है.