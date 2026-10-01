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प्राइवेट लॉज से किडनैप हुई महिला के साथ गैंगरेप, प्रेमी की पत्नी समेत पांच गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

त्रिशूर: केरलम में त्रिशूर के एक प्राइवेट लॉज से एक 38 साल की महिला को किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. साथ ही आरोपियों ने पीड़ित महिला के प्रेमी पर बुरी तरह से हमला किया और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए. मामला अवैध प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है.

पुलिस ने इस मामले में प्रेमी की पत्नी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे कथित तौर पर प्रेमी की पत्नी का हाथ है. खबर के मुताबिक आरोपी महिला का पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध प्रेम संबंध था. दोनों ने त्रिशूर केएसआरटीसी बस स्टैंड के पास एक प्राइवेट लॉज में कमरा किराए पर लिया था. महिला को जब दोनों के अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसने कथित तौर पर अपने पति और उसकी प्रेमिका को सबक सिखाने के बारे में सोचा. आरोपी महिला ने कथित तौर पर अपने पति के फोन को त्रिशूर से ट्रैक किया और दोनों पर हमला करने के लिए तमिलनाडु से एक गैंग को हायर किया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तमिलनाडु के तिरुपुर की रहने वाली 27 साल की महिला (प्रेमी की पत्नी), गैंग के चार आरोपी शामिल हैं. वहीं पीड़िता नीलांबुर की 38 साल की महिला है. यह घटना पिछले महीने की 22 तारीख को हुई थी. पुलिस अधिकारी बनकर किडनैपिंग

कहा जा रहा है कि बदमाशों का गैंग पुलिस अधिकारी बनकर लॉज में पहुंचा. वे जबरदस्ती कमरे में घुस गए और प्रेमी और प्रेमिका को काबू में किया. उनके हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए और उनका मुंह बंद कर दिया. फिर गैंग उन्हें कार से तिरुपुर ले गया.