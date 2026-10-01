प्राइवेट लॉज से किडनैप हुई महिला के साथ गैंगरेप, प्रेमी की पत्नी समेत पांच गिरफ्तार
पत्नी को पता चला कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है. उसके बाद उसने कथित तौर पर खौफनाक कदम उठाया.
Published : October 1, 2026 at 2:45 PM IST
त्रिशूर: केरलम में त्रिशूर के एक प्राइवेट लॉज से एक 38 साल की महिला को किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. साथ ही आरोपियों ने पीड़ित महिला के प्रेमी पर बुरी तरह से हमला किया और उसके हाथ-पैर तोड़ दिए. मामला अवैध प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है.
पुलिस ने इस मामले में प्रेमी की पत्नी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इस पूरी घटना के पीछे कथित तौर पर प्रेमी की पत्नी का हाथ है. खबर के मुताबिक आरोपी महिला का पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध प्रेम संबंध था. दोनों ने त्रिशूर केएसआरटीसी बस स्टैंड के पास एक प्राइवेट लॉज में कमरा किराए पर लिया था.
महिला को जब दोनों के अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसने कथित तौर पर अपने पति और उसकी प्रेमिका को सबक सिखाने के बारे में सोचा. आरोपी महिला ने कथित तौर पर अपने पति के फोन को त्रिशूर से ट्रैक किया और दोनों पर हमला करने के लिए तमिलनाडु से एक गैंग को हायर किया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तमिलनाडु के तिरुपुर की रहने वाली 27 साल की महिला (प्रेमी की पत्नी), गैंग के चार आरोपी शामिल हैं. वहीं पीड़िता नीलांबुर की 38 साल की महिला है. यह घटना पिछले महीने की 22 तारीख को हुई थी.
पुलिस अधिकारी बनकर किडनैपिंग
कहा जा रहा है कि बदमाशों का गैंग पुलिस अधिकारी बनकर लॉज में पहुंचा. वे जबरदस्ती कमरे में घुस गए और प्रेमी और प्रेमिका को काबू में किया. उनके हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए और उनका मुंह बंद कर दिया. फिर गैंग उन्हें कार से तिरुपुर ले गया.
सफर के दौरान, गैंग ने कथित तौर पर प्रेमी (आरोपी महिला का पति) के साथ बुरी तरीके से मारपीट किया. इस हमले में प्रेमी के हाथ-पैर टूट गए. उसके बाद गैंग के लोग उसे तिरुपुर के पास एक अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए. बाद में उसे तिरुपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. खबर है कि उसकी पत्नी उसके साथ रही और हमले के बारे में कुछ नहीं जानने का नाटक करती रही.
महिला के साथ गैंगरेप
प्रेमी (आरोपी महिला का पति) को अस्पताल में छोड़ने के बाद गैंग के दो लोग कथित तौर पर महिला को दूसरी कार में बिठाया और बस स्टैंड के पास एक सुनसान जगह पर उसके साथ गैंगरेप किया. पीड़िता वहां से किसी तरह बचकर नीलांबुर पहुंची, जहां उसका अस्पताल में इलाज हुआ. उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी. नीलांबुर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया केस बाद में त्रिशूर ईस्ट पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया. त्रिशूर सिटी पुलिस कमिश्नर और एसपी के नेतृत्व में की गई जांच के बाद इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
कमिश्नर नकुल आर देशमुख ने पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक मामला सामने आया है जिसमें गैंग ने महिला और उसके पुरुष साथी को त्रिशूर के एक लॉज से किडनैप किया. उसके बाद पीड़ित शख्स के साथ गाड़ी में मारपीट हुई. बदमाशों ने उसे बुरी तरह से घायल करने के बाद तिरुपुर के एक अस्पताल के बाहर छोड़ दिया. वहीं पीड़ित महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर गैंग के दो लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया."
उन्होंने कहा, "पुलिस ने शुरू में एक आरोपी को नेदुंबसेरी एयरपोर्ट के पास हिरासत में लिया. उससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, दूसरे संदिग्ध को कोयंबटूर और पलानी से गिरफ्तार किया गया."
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