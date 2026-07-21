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30 साल की महिला को कार में उठाकर ले गए, फिर किया गैंगरेप, कर्नाटक में 3 आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

मैसूर: कर्नाटक के मैसूर जिले में पश्चिम बंगाल की एक 30 साल की महिला को किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. यह मामला के टी. नरसीपुर तालुक में मुगुर गांव के पास एक लॉज में 18 जुलाई की रात को हुई. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी किरण उर्फ ​​हुच्चा, रिहान खान और किशोर कुमार को टी. नरसीपुर शहर से गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है. पश्चिम बंगाल की महिला टी. नरसीपुर शहर में किराए के मकान में रहती थी और पिछले तीन महीनों से सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी. यह घटना शनिवार रात की है जब महिला अपने एक दोस्त के घर जन्मदिन मनाकर लौट रही थी. आरोपी कार में आए थे. वे पता पूछने के बहाने महिला के पास आए और उसे किडनैप कर लिया. बाद में, वे उसे नरसीपुर तालुक में मुगुर गांव के पास एक लॉज में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया.