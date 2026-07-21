30 साल की महिला को कार में उठाकर ले गए, फिर किया गैंगरेप, कर्नाटक में 3 आरोपी गिरफ्तार
कर्नाटक में पश्चिम बंगाल की एक 30 साल की महिला को किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप किया गया.
Published : July 21, 2026 at 6:14 PM IST
मैसूर: कर्नाटक के मैसूर जिले में पश्चिम बंगाल की एक 30 साल की महिला को किडनैप करके उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. यह मामला के टी. नरसीपुर तालुक में मुगुर गांव के पास एक लॉज में 18 जुलाई की रात को हुई. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
आरोपी किरण उर्फ हुच्चा, रिहान खान और किशोर कुमार को टी. नरसीपुर शहर से गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है.
पश्चिम बंगाल की महिला टी. नरसीपुर शहर में किराए के मकान में रहती थी और पिछले तीन महीनों से सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी. यह घटना शनिवार रात की है जब महिला अपने एक दोस्त के घर जन्मदिन मनाकर लौट रही थी.
आरोपी कार में आए थे. वे पता पूछने के बहाने महिला के पास आए और उसे किडनैप कर लिया. बाद में, वे उसे नरसीपुर तालुक में मुगुर गांव के पास एक लॉज में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया.
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने उस पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन और 5,000 रुपये भी छीन लिए. रेप करने के बाद, आरोपी ने 1 लाख रुपये और मांगे. जब पीड़िता ने कहा कि उसके घर पर पैसे हैं, तो आरोपी उसे उसी कार में घर ले गया. घर पहुंचने के बाद, पीड़िता तुरंत अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया. उसने मदद के लिए घर के मालिक और पड़ोसियों को भी बुलाया. मामला बिगड़ता देख आरोपी फरार हो गए.
इधर, घर के मालिक ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी. उन्होंने महिला पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई. बाद में, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
मैसूर जिले के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल की एक महिला को किडनैप करने और उसके साथ रेप करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है."
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