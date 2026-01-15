ETV Bharat / bharat

मध्यप्रदेश की महिला ने हरियाणा में की किडनैपिंग, बच्चा ना होने पर मासूम को उठाया, पुलिस ने किया अरेस्ट

हरियाणा के रेवाड़ी में 6 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में मध्यप्रदेश की एक महिला समेत दो को गिरफ्तार किया गया है.

Woman from Madhya Pradesh kidnapped a 6 year old boy in Rewari Haryana after she had no children
मध्यप्रदेश की महिला ने हरियाणा में की किडनैपिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 8:28 PM IST

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी शहर के एक मोहल्ले से लगभग 6 साल के बच्चे का अपहरण करने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सागर के गांव रामपुर निवासी गोलू और मनीषा के रूप में हुई है. दोनों आरोपी रेवाड़ी शहर के एक मोहल्ले में किराए के घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे.

बच्चे की किडनैपिंग : मीरपुर निवासी मंजीत ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि वो रेवाड़ी के साधुशाह नगर मोहल्ले का रहने वाला है. उसके पड़ोस में एमपी के जिला सागर के गांव रामपुर निवासी गोलू दास और मनीषा भी रह रहे थे. दोनों उसके बेटे साहिल को खिलाते थे. 10 जनवरी को साहिल अचानक घर से गायब हो गया. उन्हें शक है कि गोलू और मनीषा ने मिलकर साहिल का अपहरण किया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके अगले ही दिन आजाद चौक के पास से बच्चे को बरामद कर लिया था. बच्चे ने पूछताछ में बताया कि गोलू और मनीषा उसे लेकर गए थे.

मध्यप्रदेश की महिला ने हरियाणा में की किडनैपिंग (Etv Bharat)

संतान ना होने पर बच्चे का अपहरण : शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मीरपुर निवासी मंजीत ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके बेटे को कोई महिला घर के बाहर से खेलते समय ले गई. तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया था. इस मामले में टीम भी गठित कर दी गई थी. पुलिस की पड़ताल के बीच महिला गली में बच्चे को छोड़ने आई थी, तभी वहां मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला को पहले एक बच्ची हुई थी जिसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद संतान पैदा नहीं होने पर बच्चे को पालने के लिए उन्होंने बच्चे का अपहरण किया था. फिलहाल बच्चे को सकुशल परिवार को सौंप दिया गया है.

