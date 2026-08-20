डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में ग्लव्स छोड़ने का गंभीर आरोप, पीड़िता की हालत गंभीर
महाराष्ट्र के बीड के जिले में एक अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल ग्लव्स छूटने का मामला सामने आया है.
Published : August 20, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : August 20, 2026 at 9:50 AM IST
बीड: महाराष्ट्र के बीड के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल ग्लव्स और पेपर नैपकिन छोड़ दिया गया. बाद में दर्द होने पर जांच में इसका खुलासा हुआ. फिर से एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया जहां फिर से ऑपरेशन कर ग्लव्स और पेपर नैपकिन निकाला गया. फिलहाल महिला आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही है.
बीड जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट में सर्जिकल ग्लव्स और पेपर नैपकिन छूट जाने का मामला गंभीर हो गया है. आईसीयू में इलाज के दौरान डॉक्टरों को महिला का गर्भाशय निकालना पड़ा. जिला अस्पताल में इलाज के बाद दिक्कतें आने पर महिला को बीड के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. पीड़िता अभी पुणे के ससून अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है.
परिवार का कहना है कि उसकी हालत गंभीर है. माँ ने दुखी होकर कहा, 'मेरी बेटी पहली बार माँ बनी, लेकिन आज वह अपने बच्चे को गोद में भी नहीं ले सकती. इस हालत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों को सस्पेंड करने की कार्रवाई होनी चाहिए.'
पीड़िता की हालत गंभीर
पीड़िता की माँ ने बताया, 'हमने अपनी बेटी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया क्योंकि उसे उल्टी हो रही थी. उसे इन्फेक्शन था. हमें बताया गया कि सोनोग्राफी की जरूरत है, जिसमें मवाद (pus) होने का पता चला. हमें एक डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट के अंदर कोई बाहरी चीज छूट गई है.'
जब पूछा गया कि पहले ऑपरेशन कहाँ हुआ था, तो हमने बताया कि जिला अस्पताल में हुआ था. उन्होंने कहा कि तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है. हम वहाँ से एक प्राइवेट अस्पताल और फिर वाईसीएम अस्पताल गए. उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की हालत बहुत गंभीर है.'
सोशल एक्टिविस्ट का गंभीर आरोप
सोशल एक्टिविस्ट बाबूराव पोतभारे ने कहा, 'यह बहुत दुखद घटना है. डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक युवा महिला का तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन किया गया. ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने उसके पेट के अंदर सर्जिकल ग्लव्स और टिश्यू पेपर छोड़ दिया.
उसने दर्द से तड़पते हुए और पेट दर्द की शिकायत करते हुए डॉक्टर से गुहार लगाई, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. एक डॉक्टर ने उसकी माँ से पाँच लाख रुपये की मांग की थी और कहा था कि बिना पैसे के अस्पताल में भर्ती करना नामुमकिन है.
सामाजिक कार्यकर्ता पोतभारे ने डॉक्टर के लिए मौत की सजा से भी ज़्यादा सख़्त सजा की मांग करते हुए पूछा, 'क्या जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीज़ों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजते हैं? स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत ख़राब है. युवती बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रही है. शुरू में दूसरे अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था और आखिरकार उसे ससून अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. उसकी तीन सर्जरी हुई हैं. आंत की सर्जरी, गर्भाशय निकालना और खाने की नली की सर्जरी. सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और हम मुख्यमंत्री से दखल देने की अपील करेंगे.