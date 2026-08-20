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ड‍िलीवरी के दौरान महिला के पेट में ग्लव्स छोड़ने का गंभीर आरोप, पीड़िता की हालत गंभीर

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

बीड: महाराष्ट्र के बीड के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि स‍िजेर‍ियन ड‍िलीवरी के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल ग्लव्स और पेपर नैपकिन छोड़ दिया गया. बाद में दर्द होने पर जांच में इसका खुलासा हुआ. फिर से एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया जहां फिर से ऑपरेशन कर ग्लव्स और पेपर नैपकिन निकाला गया. फिलहाल महिला आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही है. बीड जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद एक महिला के पेट में सर्जिकल ग्लव्स और पेपर नैपकिन छूट जाने का मामला गंभीर हो गया है. आईसीयू में इलाज के दौरान डॉक्टरों को महिला का गर्भाशय निकालना पड़ा. जिला अस्पताल में इलाज के बाद दिक्कतें आने पर महिला को बीड के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया. पीड़िता अभी पुणे के ससून अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है. परिवार का कहना है कि उसकी हालत गंभीर है. माँ ने दुखी होकर कहा, 'मेरी बेटी पहली बार माँ बनी, लेकिन आज वह अपने बच्चे को गोद में भी नहीं ले सकती. इस हालत के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों को सस्पेंड करने की कार्रवाई होनी चाहिए.' पीड़िता की हालत गंभीर पीड़िता की माँ ने बताया, 'हमने अपनी बेटी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया क्योंकि उसे उल्टी हो रही थी. उसे इन्फेक्शन था. हमें बताया गया कि सोनोग्राफी की जरूरत है, जिसमें मवाद (pus) होने का पता चला. हमें एक डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट के अंदर कोई बाहरी चीज छूट गई है.'