मुंबई में करंट लगने से महिला की मौत, परिजनों का हॉस्पिटल में हंगामा

कूपर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शेख के परिवार और उसके पड़ोसियों ने हॉस्पिटल के कामकाज में रुकावट डाली.

Dr R N Cooper Municipal General Hospital
डॉ. आर. एन. कूपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल (file photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
मुंबई: महिला की करंट लगने से मौत हो जाने से नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया व तोड़फोड़ की. बताया जाता है कि 40 साल की सबीना शेख को जुहू में उनके घर पर करंट लगा और पहली मंज़िल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई. उनके परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें डॉ. आर. एन. कूपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

कूपर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शेख के परिवार और उसके पड़ोसियों ने हॉस्पिटल के काम में रुकावट डाली और उन पर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने का आरोप है. अस्पताल की शिकायत के बाद गुरुवार को जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर को रात करीब 10:30 बजे महिला घर पर काम कर रही थी, तभी उसे करंट का जोर का झटका लगा.

हाई वोल्टेज शॉक की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पहली मंजिल से गिर गई. उसकी हालत गंभीर थी, और उसे कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन, मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

हॉस्पिटल अधिकारियों के अनुसार, "जब महिला के परिवार और दूसरे आस-पास के लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चला, तो वे कूपर हॉस्पिटल पहुंचे. उन्होंने हॉस्पिटल में यह कहकर हंगामा किया कि डॉक्टरों ने इलाज में देरी की, इसलिए मौत हुई. इस भीड़ ने हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ और सिक्योरिटी वालों को अपनी ऑफिशियल ज़िम्मेदारी निभाने से रोक दिया."

कूपर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. देव शेट्टी ने मृतक के परिवार वालों पर आरोप लगाया कि वे उसकी बॉडी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से ले गए.

इस हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बॉडी को अस्पताल से बाहर निकाल लिया. साथ ही महिला की बॉडी को रिक्शे में पास के होम्योपैथिक अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स ने भी उसे मृत घोषित कर दिया. फिर पुलिस ने बीच-बचाव किया, स्थिति को संभाला और बॉडी को वापस ले लिया.

डॉ. शेट्टी ने कहा, "सरकारी अस्पतालों में मेडिकल प्रोफेशनल अपने मरीजों की देखभाल के लिए बहुत मेहनत करते हैं. मरीज़ों के परिवारों का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। उनमें से कुछ हमारे स्टाफ़ को उनकी ड्यूटी करने से रोकते हैं और अस्पताल में तबाही मचाते हैं."

डॉ. शेट्टी ने कहा कि मरीज़ को मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से भर्ती किया गया था, और मौत को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया गया था. उन्होंने आगे कहा, "नियमों के हिसाब से, ऑटोप्सी की सलाह दी गई थी. लेकिन, हालात काबू से बाहर हो गए और सिक्योरिटी फोर्स को बुलाना पड़ा. मरीज के परिवार को शांत करने की कोशिश में, सिक्योरिटी वाले उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर ले गए. जब ​​हालात काबू से बाहर होने लगे तो पुलिस को बताया गया, और उन्होंने हालात को काबू में कर लिया." इस संबंध में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जुहू पुलिस सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और मेडिकल रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके घटना की जांच कर रही है.

