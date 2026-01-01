ETV Bharat / bharat

मुंबई में करंट लगने से महिला की मौत, परिजनों का हॉस्पिटल में हंगामा

मुंबई: महिला की करंट लगने से मौत हो जाने से नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया व तोड़फोड़ की. बताया जाता है कि 40 साल की सबीना शेख को जुहू में उनके घर पर करंट लगा और पहली मंज़िल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई. उनके परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें डॉ. आर. एन. कूपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

कूपर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि शेख के परिवार और उसके पड़ोसियों ने हॉस्पिटल के काम में रुकावट डाली और उन पर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने का आरोप है. अस्पताल की शिकायत के बाद गुरुवार को जुहू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 31 दिसंबर को रात करीब 10:30 बजे महिला घर पर काम कर रही थी, तभी उसे करंट का जोर का झटका लगा.

हाई वोल्टेज शॉक की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पहली मंजिल से गिर गई. उसकी हालत गंभीर थी, और उसे कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन, मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

हॉस्पिटल अधिकारियों के अनुसार, "जब महिला के परिवार और दूसरे आस-पास के लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चला, तो वे कूपर हॉस्पिटल पहुंचे. उन्होंने हॉस्पिटल में यह कहकर हंगामा किया कि डॉक्टरों ने इलाज में देरी की, इसलिए मौत हुई. इस भीड़ ने हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ और सिक्योरिटी वालों को अपनी ऑफिशियल ज़िम्मेदारी निभाने से रोक दिया."

कूपर हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. देव शेट्टी ने मृतक के परिवार वालों पर आरोप लगाया कि वे उसकी बॉडी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से ले गए.