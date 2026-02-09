ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: चेन स्नेचिंग की घटना में महिला की मौत, अपराधी मंगलसूत्र लेकर फरार

बैंगलोर ग्रामीण: कर्नाटक के बैंगलोर ग्रामीण जिले में सोमवार को चेन स्नैचरों के हमले में 45 साल की महिला की मौत हो गई. यह चौंकाने वाली घटना नेलमंगला तालुक के पास हुस्कुरु गांव की है. पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार सुबह हुई जब ज्योति नाम की महिला हर दिन की तरह अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी. उन्होंने बताया कि अचानक बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचे और उसे बेहोश करने के लिए स्प्रे किया और फिर उसका मंगलसूत्र छीन लिया. पुलिस ने बताया कि महिला मौके पर ही गिर गई, जबकि अपराधी उसके गले से 70 ग्राम सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग गए.

चश्मदीदों ने बताया कि अपराधी बाइक पर आए थे और ज्योति का मंगलसूत्र छीनकर भाग गए. उन्होंने बताया कि अचानक हुए हमले से ज्योति सदमे में आकर फर्श पर गिर गईं. पड़ोसी उसकी मदद के लिए दौड़े और महिला को तुरंत नेलमंगला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल भेज दिया गया है.