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गुजरात: महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट ले गए लुटेरे

दतरीबेन भीमाभाई भील 29 अप्रैल की रात अपने ही मकान में मृत पाई गईं. सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वह अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी थीं और उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उनकी हत्या की गई थी तथा उनके पैर काटकर चांदी के कड़े कोई अज्ञात व्यक्ति ले गया था. इस संबंध में मृतका के पुत्र ने नसवाडी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. – आई. एम. झाला, पीआई, नसवाडी पुलिस थाना

जानकारी के अनुसार, दतरीबेन जब घर में अकेली थीं, तभी अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए. आरोपियों ने महिला के पैरों में पहने चांदी के कड़े लूटने के लिए पहले उनकी हत्या की और उसके बाद दोनों पैर काट डाले. घटना की क्रूरता देख स्थानीय लोग स्तब्ध हैं.

छोटा उदयपुर (गुजरात) : गुजरात में महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की घटना सामने आई है. इसमें महिला की मौत हो गई. जिले के नसवाडी तालुका के गढ़ बोरियाद गांव में रहने वाली 65 वर्षीय वृद्ध महिला दतरीबेन भीमाभाई भील की उनके पैरों में पहने हुए चांदी के कड़े लूटने के इरादे से निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई.

आदिवासी इलाकों में महिलाओं द्वारा चांदी के कड़े पहनने की परंपरा आम है. इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अनुमान लगा रही है कि लुटेरों ने विशेष रूप से आभूषण हासिल करने के लिए ही इस हत्या को अंजाम दिया. दतरीबेन गांव के प्रवेश मार्ग के पास एक कच्ची झोपड़ी में अकेली रहती थीं, जिससे आरोपियों को वारदात को अंजाम देने में आसानी रही.

मृतक के पुत्र किशन भील ने मांग की है कि जब तक पुलिस मेरी मां के हत्यारे को ढूंढकर सजा नहीं दिलाती, तब तक हम अपनी मां का शव स्वीकार नहीं करेंगे. घटना की सूचना मिलते ही नसवाडी पुलिस थाने की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस हर आवश्यक कदम उठा रही है. इस घटना ने पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

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