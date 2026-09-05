ETV Bharat / bharat

दही हांडी उत्सव: पुणे में महिला की मौत, मुंबई में सात साल के गोविंदा की गई जान

महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक गोविंदा घायल हो गए. राजू वरभुवन की रिपोर्ट.

Woman Dies after iron frame collapsed at Dahi Handi event in Pune, Maharashtra
महाराष्ट्र में मनाया दही हांडी उत्सव (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 5:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे (महाराष्ट्र): पुणे के ओल्ड सांगवी इलाके में दही हांडी उत्सव के बाद हुई दुर्घटना में 45 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान सलमा सलाउद्दीन पठान के रूप में हुई है. देर रात हुए इस हादसे इलाके में हड़कंप मच गया. इसी तरह, मुंबई के मलाड इलाके में दही हांडी उत्सव के दौरान सात साल के गोविंदा की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक गोविंदा घायल हो गए.

पुणे पुलिस के मुताबिक, विघ्नहर्ता दही हांडी मंडल ने ओल्ड सांगवी इलाके में शुक्रवार को दही हांडी उत्सव आयोजित किया था. समारोह खत्म होने के बाद रात करीब 11 बजे, लोहे के आर्च और अन्य वस्तुओं को हटाने का काम शुरू हुआ. सलमा पठान और उनके पति सलाउद्दीन पठान मौके पर मौजूद थे. पुलिस ने बताया है कि उनका बेटा रहीम पठान भी उसी दही हांडी मंडल से जुड़ा है.

पुणे के ओल्ड सांगवी इलाके में दही हांडी उत्सव के बाद हुई दुर्घटना में 45 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई.
पुणे के ओल्ड सांगवी इलाके में दही हांडी उत्सव के बाद हुई दुर्घटना में 45 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई. (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, जब आर्च को हटाने का काम चल रहा था, तो आर्च का एक भारी हिस्सा अचानक गिर गया, जो सीधे सलमा पठान के सिर पर लगा. इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिससे इलाके में तुरंत अफरा-तफरी मच गई. आस-पास खड़े लोगों और दही हांडी ग्रुप के सदस्यों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पठान परिवार इस हादसे से बहुत दुखी है. खास तौर पर, यह बात सामने आई है कि सलमा पठान का बेटा रहीम, इस घटना में शामिल दही हांडी ग्रुप से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए, परिवार ने कथित तौर पर पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से मना कर दिया है.

हालांकि, घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने मामले का खुद संज्ञान लिया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. सांगवी थाने के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कोली ने मीडिया से बात करते हुए घटना के बारे में खास जानकारी दी.

उनके मुताबिक, "'विघ्नहर्ता दही हांडी' ग्रुप के दही हांडी तोड़ने के बाद, आर्च को तोड़ने का काम चल रहा था. सलमा पठान और उनके पति सलाउद्दीन पठान मौके पर मौजूद थे. हादसा तब हुआ जब लोहे की रॉड या आर्च का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया, जब उसे नीचे उतारा जा रहा था. घटना की जानकारी मिलने पर, सांगवी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. इसके बाद वे स्थिति का जायजा लेने के लिए संबंधित अस्पताल गए. पुलिस ने मृतक महिला के रिश्तेदारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और घटना के बारे में जरूरी आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए. अभी मामले की जांच चल रही है."

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह हादसा साउंड सिस्टम या स्पीकर गिरने से नहीं हुआ था. इसलिए, पुलिस की जांच से मिली जानकारी सोशल मीडिया या इलाके में चल रही अलग-अलग अटकलों से अधिक मायने रखेगी.

दही हांडी उत्सव के लिए बड़े पैमाने पर लोहे के स्ट्रक्चर, आर्च और दूसरा सामान लगाया जाता है. हालांकि, समारोह खत्म होने के बाद इसे हटाते समय सुरक्षा उपायों पर खास ध्यान देना जरूरी है. इलाके में लोगों की आवाजाही के दौरान लोहे के आर्च या रॉड को हटाने से ऐसे हादसों का खतरा हो सकता है. इसलिए, इस घटना ने न सिर्फ उत्सव के आयोजन पर बल्कि इवेंट के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया और उस दौरान बरती गई सुरक्षा सावधानियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल, सांगवी पुलिस जांच कर रही है कि गलती किसकी थी, आर्च को हटाते समय जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए थे या नहीं, और लोहे की रॉड या आर्च के हिस्से के गिरने का सही कारण क्या था. पुलिस ने कहा है कि "जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

यह भी पढ़ें- करैत सांप ने वॉचमैन को काटा, पकड़कर पॉलीथीन में डाला और साइकिल से अस्पताल पहुंचा

TAGGED:

पुणे दही हांडी उत्सव
DAHI HANDI INCIDENT IN MAHARASHTRA
विघ्नहर्ता दही हांडी मंडल
दही हांडी उत्सव महिला की मौत
INCIDENT AT PUNE DAHI HANDI EVENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.