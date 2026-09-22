विजयवाड़ा में दर्दनाक हादसा: खौलते सांभर में गिरने से महिला की मौत, गणेश विसर्जन का बन रहा था प्रसाद
चूल्हे पर रखे एक बड़े बर्तन को हटाने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे खौलते सांभर के बर्तन में जा गिरीं.
Published : September 22, 2026 at 10:56 PM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): विजयवाड़ा के के एल राव नगर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आयी है. यहां एक अन्नदान (मुफ्त भोजन वितरण) कार्यक्रम के दौरान 46 वर्षीय महिला गलती से उबलते हुए सांभर के बड़े बर्तन में गिर गई. गंभीर रूप से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई.
मृतका की पहचान मद्दी सुजाता के रूप में हुई है. यह हादसा 20 सितंबर को उस समय हुआ जब इलाके में गणेश मूर्ति विसर्जन के सिलसिले में आयोजित अन्नदान कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, सुजाता श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाने की व्यवस्था में अपने रिश्तेदारों की मदद कर रही थीं.
जब वहां बड़े पैमाने पर खाना तैयार किया जा रहा था, तब सुजाता ने चूल्हे पर रखे खौलते हुए सांभर के एक बड़े बर्तन को हटाने की कोशिश की. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे खौलते सांभर के बर्तन में जा गिरीं.
इस हादसे में सुजाता का चेहरा, छाती और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए. रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए विजयवाड़ा सरकारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती चली गई. 21 सितंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया. इस बीच, इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके के लोग सदमे और शोक में हैं. इस हादसे ने सामूहिक (कम्युनिटी) कार्यक्रमों के दौरान खाना बनाते समय बड़े बर्तनों और खौलते भोजन को संभालते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित किया है.
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