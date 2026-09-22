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विजयवाड़ा में दर्दनाक हादसा: खौलते सांभर में गिरने से महिला की मौत, गणेश विसर्जन का बन रहा था प्रसाद

विजयवाड़ा में सांभर में गिरने से महिला की मौत. ( ETV Bharat )