ETV Bharat / bharat

कर्नाटक : कुत्तों के हमले में महिला की मौत, गांव में दहशत

कर्नाटक के दावणगेरे में कुत्तों के हमले में एक महिला की मौत हो गई. घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है.

Villagers catch dog that attacked woman
महिला पर हमला करने वाले कुत्ते को ग्रामीणों ने पकड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 9:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दावणगेरे (कर्नाटक) : कर्नाटक के दावणगेरे के तालुक के होन्नूर गोलारहट्टी में दो कुत्तों के द्वारा हमला कर महिला को सड़क पर ही मार डालने का मामला सामने आया है. मृतका की शिनाख्त अनीता के रूप में हुई है. वहीं महिला की मौत से पूरे गांव में डर का माहौल है.

घटना के बाद गांववालों ने दो कुत्तों को पकड़ने में सफलता मिली है. दूसरी तरफ महिला की मौत हो जाने से उसके तीन बच्चे परेशान हैं, क्यों महिला के पति की पांच साल पहले मौत पहले हो गई थी.

बताया जाता है कि महिला देर रात नेशनल हाईवे 48 से थोड़ी दूर होन्नूर गांव जा रही थी. इस दौरान उस पर दो पालतू कुत्तों ने हमला कर दिया, और उसकी कोहनी, पैर, सिर और छाती पर काट लिया. घटना में उसका सिर भी चोटिल हो गया.

गांववालों का आरोप है कि दावणगेरे का एक आदमी अपने कुत्तों को नहीं रख पाने की वजह से गुरुवार रात करीब 10 बजे उन्हें एक ऑटो में लेकर आया और होन्नूर में गोलारहट्टी क्रॉस के पास छोड़ गया.

कुत्तों ने आधी रात को महिला पर हमला कर दिया जब वह मल्लाशेट्टीहल्ली से गोलारहट्टी, होन्नूर आ रही थी. घटना का पता तब चला जब घटनास्थल के पास रहने वाले लोगों ने देर रात कुत्तों की आवाज सुनी और देखने के लिए बाहर आए.

उन्होंने तुरंत कुत्तों को भगाया और महिला को बचाने की कोशिश की. बाद में, उन्होंने पुलिस को सूचित किया और घायल महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने की कोशिश की. हालांकि, कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल अनीता की मौत हो गई.

कुत्तों के मालिकों की तलाश: घटना के बाद अलर्ट हुए अधिकारियों ने कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की है. हालांकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये पकड़े गए और पालतू कुत्ते किसके हैं और इन्हें यहां कौन लाया और छोड़ गया. फिलहाल महिला की मौत का कारण बने कुत्तों के मालिकों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है.

इस बारे में पंचायत विकास अधिकारी नागराज ने कहा, "गांववालों ने उन कुत्तों को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया जिन्होंने एक महिला पर हमला किया था, इससे पहले कि हम उन्हें पकड़ पाते. हम उन कुत्तों को संबंधित अधिकारियों को सौंपने जा रहे हैं. कुत्तों के हमले की वजह से महिला की मौत हो गई. यह घटना इसलिए हुई क्योंकि किसी संदिग्ध ने कुत्तों को यहां छोड़ दिया था."

गांव वालों में गुस्सा: कुत्तों की वजह से गांव वालों को काफी परेशानी हो रही है. गांव वालों का कहना है कि जिला प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

ग्रामीणों का कहना है कि यह एक ऐसी सड़क है जिस पर बच्चे और छोटे बच्चे आते-जाते हैं. ग्रामीण सुरेश ने कुत्तों को तुरंत पकड़ने की अपील की है. एक अन्य ग्रामीण जयकुमार ने कहा कि महिला पर हमला किया गया और उसे मार डाला क्योंकि किसी ने रात में कुत्तों को छोड़ दिया था.

घटना के बारे में चश्मदीद मल्लिकार्जुन ने बताया, "जब हम यहां आए, तो उन कुत्तों ने हम पर भी हमला करने की कोशिश की. जब हम पुलिस को लाए, तो उन्होंने पाया कि मृतक महिला के हाथ को काट लिया गया था. चश्मदीद मल्लिकार्जुन ने बताया कि रात में कुत्ते भौंक रहे थे. हमारा कुत्ता भी भौंक रहा था. मैं उस समय घर से बाहर नहीं निकला. हमारे भाई का बेटा खेत में पानी लगाने गया था. सड़क पर मोबाइल फोन पड़ा देखकर वह घर आया और हमें जगाया. जब हम महिला के पास पहुंचे तो उन कुत्तों ने हम पर भी हमला करने की कोशिश की."

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: आवारा कुत्ते के काटने से मजदूर की मौत, स्थानीय लोगों में दहशत

TAGGED:

STRAY DOGS
DAVANAGERE KARNATAKA
DOGS ATTACK
दावणगेरे कर्नाटक
WOMAN DIED BY DOG ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.