रामगढ़ में जंगली हाथियों का तांडव, महिला को कुचलकर मार डाला, गांव में दहशत का माहौल
रामगढ़ जिले के रजरप्पा में जंगली हाथियों ने एक महिला को मार डाला. वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
Published : August 17, 2026 at 1:46 PM IST
रामगढ़: जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में सोमवार के अहले सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया. बड़कीपोना गांव में शावकों समेत करीब 15 हाथियों का झुंड पहुंच गया. इसी दौरान हाथियों ने खेत में काम कर रही 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, जान्हें में एक महिला और एक पुरुष के घायल होने की भी सूचना है. वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है.
खेत में काम कर रही महिला पर हमला
जानकारी के अनुसार सोमवार की अहले सुबह हाथियों का झुंड बड़कीपोना बघलता की ओर से गांव में दाखिल हुआ. इसी दौरान डाड़ीटुंगरी निवासी भानो देवी अपने खेत में कार्य कर रही थी. अचानक उनका सामना हाथियों से हो गया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हाथियों ने उन्हें कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल भानो देवी की मौके पर ही मौत हो गई.
ग्रामीणों में दहशत
घटना के बाद हाथियों का झुंड बड़कीपोना रेलवे स्टेशन और ईदगाह मैदान की ओर बढ़ गया. हाथियों की मौजूदगी की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई. लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे. बड़कीपोना रेलवे ओवरब्रिज के समीप झाड़ियों में हाथियों के छिपे होने के कारण कई बार भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी.
वन विभाग की हाथियों से दूर रहने की सलाह
कुछ समय के बाद हाथियों का झुंड झाड़ियों से निकलकर लारी रोड होते हुए मायल स्टेशन की ओर बढ़ गया. इसी दौरान झुंड के ठिकाने के समीप से आद्रा-बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन भी गुजरी. पुलिस और वन विभाग लगातार लोगों को हाथियों से दूर रहने की चेतावनी देता रहा. हालांकि, इसके बावजूद कई युवक हाथियों का वीडियो बनाने के लिए झाड़ियों के करीब पहुंचते दिखाई दिए.
मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी और वन विभाग की टीम
घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना के एसआई संजय कुमार रजक और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. वहीं, मुखिया अरविंद सिंह की ओर से लगातार एनाउंसमेंट कर लोगों से हाथियों के झुंड के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर बड़कीपोना उत्क्रमित मध्य विद्यालय को भी बंद करा दिया गया है.
हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर
फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है. ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के झुंड के करीब न जाएं, वीडियो बनाने की कोशिश न करें और किसी भी तरह की अफवाह से बचते हुए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. इलाके में हाथियों की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में अब भी भय का माहौल बना हुआ है.
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