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यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आई सिंगापुर की महिला श्रद्धालु की मौत, अब तक 16 लोगों की जा चुकी जान

यमुनोत्री धाम ( फोटो सोर्स- Information Department )

उत्तरकाशी: विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान एक और श्रद्धालु की मौत हो गई है. इसके साथ ही इस साल यमुनोत्री धाम मार्ग पर विभिन्न कारणों से जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. श्रद्धालु की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. सिंगापुर निवासी महिला की गई जान: जानकारी के मुताबिक, बुधवार यानी 3 जून को देर शाम सिंगापुर निवासी महिला श्रद्धालु आर. मालावती (उम्र 62 वर्ष) की यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें अचेत अवस्था में तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अखिल राणा ने महिला श्रद्धालु की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं. घटना की सूचना तत्काल पुलिस चौकी जानकीचट्टी को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही महिला के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.