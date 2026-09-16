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झारखंड SIR में मिली 12 साल पहले मृत महिला, मर्डर के आरोप में पति और ससुर काट चुके सजा

गढ़वा: जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अगस्त 2014 में जिस महिला को बिहार में मृत घोषित किया गया था, अब 2026 में जिले के कांडी थाना क्षेत्र में जिंदा मिली है. दरअसल झारखंड में एसआईआर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रहा है. इस दौरान महिला अपना वोटर वेरीफिकेशन के लिए दस्तावेज लेने बिहार गई थी. इसी दौरान बिहार पुलिस को जानकारी मिली कि जिस महिला की मौत 2014 में हुई थी, वह अब जिंदा है.

11 सितंबर को बिहार पुलिस ले गई अपने साथ

11 सितंबर को बिहार पुलिस गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र से महिला को उसके गांव से बरामद कर अपने साथ ले गई है. मामले को लेकर कांडी थाना प्रभारी अशफाक आलम ने बताया कि एसआईआर के वेरिफिकेशन के दौरान महिला के बारे में जानकारी मिली थी. महिला एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए अपना दस्तावेज लेने बिहार गई थी. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया था और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी.

कांडी थाना प्रभारी ने दी जानकारी

थाना प्रभारी ने कहा कि महिला को 2014 में बिहार में मृत घोषित कर दिया गया था. इसके बाद महिला नाम बदलकर कांडी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ शादी कर रह रही थी. पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया है कि बिहार में उसका पति मारपीट करता था, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गई थी. चार दिन पहले बिहार पुलिस कांडी थाना क्षेत्र में आई थी. थाना के सहयोग से महिला को बिहार पुलिस अपने साथ ले गई है.

डिहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत महिला की शादी वर्ष 2014 में हुई थी. इस मामले में ससुराल पक्ष के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए डिहरी नगर थाना कांड संख्या 329/14, दिनांक 20 अगस्त 2014 दर्ज किया गया था. पुलिस टीम को गढ़वा भेजा गया, जहां महिला को सकुशल बरामद कर रोहतास लाया गया है. महिला के खिलाफ मामले को गुमराह करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.:- राज, रोहतास एसपी, बिहार