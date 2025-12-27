ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : नहीं मिली एम्बुलेंस, महिला के शव को कचरा ढोने वाले रिक्शा से ले जाया गया

गुम्मालक्ष्मीपुरम (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के गुम्मालक्ष्मीपुरम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर गरीबी और सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक परिवार को महिला के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कचरा ढोने वाले रिक्शे का इस्तेमाल करना पड़ा. क्योंकि परिवार प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं उठा सकता था.

यह घटना पार्वतीपुरम मन्यम जिले के गुम्मालक्ष्मीपुरम मंडल हेडक्वार्टर में हुई. इससे स्थानीय लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है. बताया जाता है कि गुम्मालक्ष्मीपुरम की रहने वाली लगभग 65 साल की राधाम्मा को गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भद्रगिरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया था.

हालांकि डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद, हॉस्पिटल अधिकारियों ने उनके रिश्तेदारों को बताया कि शव को उनके घर तक ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं है.

इसके बाद मृतक महिला के रिश्तेदारों ने शव को घर ले जाने के लिए एक निजी वाहन से संपर्क किया. लेकिन, गाड़ी के मालिक ने सर्विस के लिए 2,500 रुपये मांगे. दूसरी तरफ राधम्मा आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से थीं और उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं था, इसलिए उनके रिश्तेदार जरूरी रकम का इंतज़ाम नहीं कर पाए. कोई दूसरा रास्ता नहीं होने पर, उन्हें मजबूरन उसकी शव को कचरा उठाने वाले रिक्शा में ले जाना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत दुख और बेइज्जती का सामना करना पड़ा.

गौरतलब है कि राधम्मा के पति और बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है. इस वजह से वह कुछ समय से अकेली ही रह रही थीं. वहीं परिवार का कोई सपोर्ट नहीं होने और पैसे की कमी के कारण उनकी आखिरी यात्रा काफी दुखद रही.