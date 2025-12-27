आंध्र प्रदेश : नहीं मिली एम्बुलेंस, महिला के शव को कचरा ढोने वाले रिक्शा से ले जाया गया
आंध्र प्रदेश के गुम्मालक्ष्मीपुरम में एम्बुलेंस न मिलने पर गरीब परिवार को शव को कचरे के रिक्शे में घर ले जाना पड़ा.
Published : December 27, 2025 at 2:11 PM IST
गुम्मालक्ष्मीपुरम (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के गुम्मालक्ष्मीपुरम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर गरीबी और सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक परिवार को महिला के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कचरा ढोने वाले रिक्शे का इस्तेमाल करना पड़ा. क्योंकि परिवार प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं उठा सकता था.
यह घटना पार्वतीपुरम मन्यम जिले के गुम्मालक्ष्मीपुरम मंडल हेडक्वार्टर में हुई. इससे स्थानीय लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है. बताया जाता है कि गुम्मालक्ष्मीपुरम की रहने वाली लगभग 65 साल की राधाम्मा को गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भद्रगिरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया था.
हालांकि डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद, हॉस्पिटल अधिकारियों ने उनके रिश्तेदारों को बताया कि शव को उनके घर तक ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं है.
इसके बाद मृतक महिला के रिश्तेदारों ने शव को घर ले जाने के लिए एक निजी वाहन से संपर्क किया. लेकिन, गाड़ी के मालिक ने सर्विस के लिए 2,500 रुपये मांगे. दूसरी तरफ राधम्मा आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से थीं और उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं था, इसलिए उनके रिश्तेदार जरूरी रकम का इंतज़ाम नहीं कर पाए. कोई दूसरा रास्ता नहीं होने पर, उन्हें मजबूरन उसकी शव को कचरा उठाने वाले रिक्शा में ले जाना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत दुख और बेइज्जती का सामना करना पड़ा.
गौरतलब है कि राधम्मा के पति और बेटी की पहले ही मौत हो चुकी है. इस वजह से वह कुछ समय से अकेली ही रह रही थीं. वहीं परिवार का कोई सपोर्ट नहीं होने और पैसे की कमी के कारण उनकी आखिरी यात्रा काफी दुखद रही.
शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस अधिकृत नहीं : डॉक्टर
इस संबंध में ईटीवी भारत से बात करते हुए भद्रगिरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर अनिल और त्रिवेणी ने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध आईटीडीए एम्बुलेंस शवों को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है.
उन्होंने यह भी साफ किया कि ‘महाप्रस्थानम’ अंतिम संस्कार सेवा वाहन अस्पताल में नहीं है. डॉक्टरों ने कहा कि अगर शव को ले जाने के लिए एक खास गाड़ी मंज़ूर हो जाए, तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है.
स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है. लोगों ने इसको लेकर दुख जताया और अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की. उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की कि सरकारी अस्पतालों में, खासकर आदिवासी और दूर-दराज़ के इलाकों में, अंतिम संस्कार की गाड़ियों की उपलब्धता पक्की की जाए, ताकि मरने वाले की इज्जत बनी रहे और दुख की घड़ी में गरीब परिवारों को राहत मिल सके.
ये भी पढ़ें- सुनामी की 21वीं बरसी: तमिलनाडु के तटीय इलाकों में लोगों ने नम आंखों से अपनों को किया याद