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'इज्जत' के लिए पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या, फिर बोरा में पैक कर नदी में गाड़ दिया

नवादा : बिहार के नवादा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को बोरे में बंद कर कौड़िहारी नदी में फेंक दिया गया. मामला धमौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां से 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया.

क्या है पूरा मामला? : पुलिस के अनुसार, 30 अप्रैल को आरोपी पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को छिपाने के लिए उसे बोरे में भरकर कौड़िहारी नदी में फेंक दिया गया. घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और बेटी के कथित चाल-चरित्र को लेकर नाराजगी बताई जा रही है.

पिता ने अपना जुर्म कबूला : गिरफ्तार आरोपी पिता ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि बेटी के व्यवहार को लेकर परिवार में लगातार विवाद हो रहा था, जिसे उसने 'इज्जत' का मुद्दा मानते हुए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

मां और भाई भी गिरफ्तार : घटना की सूचना मिलते ही धमौल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के साथ-साथ मृतका की मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कौड़िहारी नदी से शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

''यह ऑनर किलिंग मामला है, अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं. तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.''- हिमांशु कुमार, धमौल थानाध्यक्ष

मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

राजस्थान में हुई थी शादी : जानकारी के अनुसार, मृतका की शादी करीब दो वर्ष पहले राजस्थान में हुई थी. कुछ समय ससुराल में रहने के बाद वह मायके लौट आई थी. परिजनों के मुताबिक, उसके व्यवहार को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था, जिससे परिवार में तनाव बढ़ता गया.

30 अप्रैल की वो काली रात : पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 30 अप्रैल की रात को आरोपी पिता ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर गला दबाकर बेटी की हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर कौड़ीहारी नदी में फेंक दिया, ताकि किसी को घटना की भनक न लगे.

शव ऊपर आया तो नदी किनारे गाड़ दिया : घटना के करीब एक सप्ताह बाद शव नदी में ऊपर आ गया, जिससे आरोपी घबरा गए. इसके बाद मृतका के पिता और भाई ने शव को बाहर निकालकर दूसरी जगह ले जाकर मिट्टी में दबा दिया. करीब 26 दिनों तक मामला पूरी तरह दबा रहा और गांव में किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी.