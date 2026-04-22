मुंबई में BJP का विरोध मार्च, मंत्री से भिड़ गई ट्रैफिक जाम में फंसी महिला, निकाला गुस्सा
मुंबई के वर्ली में महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और यात्री घंटों तक फंसे रहे.
Published : April 22, 2026 at 2:01 PM IST
मुंबई: मुंबई के वर्ली इलाके में मंगलवार को तब तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान एक महिला यात्री ने महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन से बहस कर ली. इस घटना से पूरे शहर में भारी ट्रैफिक जाम हो गया.
यह घटना महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की जन-आक्रोश महिला मोर्चा रैली के दौरान हुई, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और कई यात्री घंटों तक फंसे रहे. उनमें से एक महिला भी थी, जो परेशान होकर अपनी गाड़ी से उतरी और सीधे रैली में चली गई.
अब वायरल हो रहे वीडियो में, महिला गुस्से में मंत्री और पुलिसवालों से भिड़ती हुई दिख रही है. महिला आयोजक से सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने और रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डालने के लिए सवाल करती है. वह मंत्री से भीड़ और अपने पीछे जाम लगी गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहती हुई सुनाई देती है, "यहां से चले जाओ, तुम ट्रैफिक जाम कर रहे हो."
BJP blocked Mumbai for hours “for women.” Then one woman showed them the mirror & the drama collapsed.— Indian Youth Congress (@IYC) April 21, 2026
33% women might be enough to send these Shanghi's back to their Shakhas 🔥 pic.twitter.com/PmjsXrfg5j
महिला बार-बार मांग करती है कि विरोध प्रदर्शन को सार्वजनिक सड़कों के बजाय खुले मैदान में शिफ्ट किया जाए.
पास में इशारा करते हुए महिला कहती है, "वहां खाली जमीन है. आप वहां जाकर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते?" हालात की गंभीरता पर जोर देते हुए महिला सख्त लहजे में कहती है कि सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है.
जब गिरीश महाजन ने महिला को शांत करने की कोशिश की, तो महिला ने बीच में ही बात काट दी और पूछा कि क्या वह इस गड़बड़ी की गंभीरता को समझते हैं. महिला ने गुस्से में कहा, "क्या तुम नहीं समझे? तुम्हें क्या हो गया है?"
महिला ने पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला, और जब अधिकारी बीच-बचाव करते हैं तो उसने पीछे हटने से मना कर दिया. वह वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर अड़ी रही और बहस करती रही, यह बताते हुए कि वह - और दूसरे लोग - घंटों तक फंसे रहे, कुछ लोग स्कूल और काम की जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे थे.
वीडियो में महिला की निराशा साफ दिखाई देती है: वह बार-बार ब्लॉक सड़क और पास की खुली जगह की ओर इशारा करती है. एक जगह, वह विरोध मार्च के बीच में अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, जिससे अधिकारियों को रुककर महिला से बात करनी पड़ती है. आखिरकार पुलिस वाले उसे प्रदर्शन के बीच से दूर ले जाते हैं और सड़क किनारे उसकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करते हैं.
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है और आम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कई लोग बड़ी राजनीतिक रैलियों के शहरी ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले असर पर भी बहस कर रहे हैं.
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