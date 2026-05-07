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'पेट में पल रहे बच्चे की मौत चिकित्सा लापरवाही की वजह से हुई', महाराष्ट्र में एक दंपती का आरोप

दंपती ने आरोप लगाया है कि, पेट में पल रहे बच्चे की मौत अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है.

Woman Complains Her Dead Foetus Was Kept In Stomach For 22 Hours in Beed
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 8:35 PM IST

5 Min Read
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बीड: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दंपती ने एक अस्पताल के डॉक्टरों पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. परिवार का दावा है कि, महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत चिकित्सा लापरवाही की वजह से हुई है.

दंपती ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया और इसके बजाय सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से ऐसा किया. इस पर उस अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि, गर्भवती महिला पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड (निर्जलित) थी.

उसने बताया कि, 23 अप्रैल की सुबह से ही उसे उल्टी हो रही थी और वह दोपहर 3:00 बजे भर्ती हुई, क्योंकि घर पर कोई नहीं था. डॉक्टर ने आगे कहा कि गर्भवती महिला के परिवार ने उसका सिजेरियन करवाने से मना कर दिया और प्राकृतिक डिलीवरी पर जोर दिया.

इस मामले की जांच अब बीड जिला सिविल सर्जन की बनाई एक मेडिकल प्रोफेशनल कमेटी कर रही है. पीड़ित दंपती की पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, "23 अप्रैल को महिला के पेट में तेज दर्द और ऐंठन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इस दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली घटना के बाद, दंपती ने पराली सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी अस्पताल की महिला डॉक्टर और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में दंपती ने अस्पताल की महिला डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर ड्यूटी में लापरवाही, बच्चे की मौत में डॉक्टरों की गलती और मां की जान को लापरवाही से खतरे में डालने की पूरी जांच की मांग की है.

इस दुखद घटना ने शिकायत करने वाले के परिवार को दुख की खाई में धकेल दिया है. अपनी पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़ित परिवार ने कहा, गर्भवती महिला ने पेट में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत की, इसलिए उसने अपनी डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने उसे तुरंत भर्ती होने के लिए कहा.

आरोप है कि, महिला डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर उसकी जांच की और पहले सोनोग्राफी के लिए भेजा. वहां उन्होंने देखा कि बच्चे का दिल नहीं धड़क रहा है और उसे आगे की जांच के लिए भेज दिया. वे मरे हुए बच्चे को मां के पेट से बाहर निकालने के बजाय पैसे का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे. शिकायत के मतुाबिक, डॉक्टरों की माफ न करने लायक लापरवाही के कारण, अजन्मे बच्चे की न सिर्फ जान चली गई, बल्कि डॉक्टरों ने लापरवाही से गर्भवती मां की जान को भी खतरे में डाल दिया.

पीड़ित दंपती के मुताबिक, यह बहुत गंभीर बात है कि अस्पताल में डॉक्टरों ने मरे हुए बच्चे को पेट से निकालने के लिए डिलीवरी प्रक्रिया करने में 22 घंटे लगा दिए. आरोप लगाया गया है कि, मां की जान से खेलने का यह काम डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर सिर्फ पैसे का फायदा उठाने के लिए किया गया था.

"मां ने मुझे बताया कि उन्हें सुबह 10 बजे से उल्टी हो रही थी और जब मैंने चेक किया, तो उनका बीपी बहुत कम था और वह पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड थीं. मैंने तुरंत उन्हें इंट्रावीनस लिक्विड दिया और उनका बीपी नॉर्मल लेवल पर लाया. मैंने बच्चे की हार्टबीट का पता लगाने के लिए पेट चेक किया और मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोनोग्राफी की, और उसमें पता चला कि बच्चा हिल नहीं रहा था... इसलिए मैंने रेडियोलॉजिस्ट से ठीक से सोनोग्राफी करवाई, और उसमें पता चला कि बच्चा मर चुका था." ...अस्पताल की डॉक्टर ने मीडिया को बताया

बच्चे को जन्म देने में 22 घंटे बर्बाद करने के आरोप के बारे में बोलते हुए, डॉक्टर ने अपने बचाव में कहा कि ऐसे मामलों में खास नियम और गाइडलाइन होती हैं, जिनका मेडिकल प्रैक्टिशनर और अस्पतालों को पालन करना होता है.

डॉक्टर ने कहा, "मां के लिए 48 घंटे बाद भी डिलीवरी होना कोई अजीब बात नहीं है. सिजेरियन डिलीवरी के लिए गाइडलाइन होती हैं, जिन्हें हम तब नहीं मानते जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. जब मैंने देखा कि बच्चे का सिर और हाथ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने परिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए कहा. लेकिन मां के रिश्तेदार ने नॉर्मल डिलीवरी कराने पर जोर दिया."

वहीं, दंपती ने कहा कि, इस घटना के तुरंत बाद, वह शिकायत दर्ज कराने के लिए पराली पुलिस स्टेशन गए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत के बावजूद, पुलिस ने कुछ दिनों तक देरी की. आखिरकार, उन्होंने 5 मई को बीड डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन को लिखा और डीसीएस डॉ. सतीश सोलंके ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच बैठा दी. बीड जिला सिविल सर्जन डॉ. सतीश सोलंके ने कहा कि, उन्हें एक शिकायत मिली है, एक महिला मरीज को 23 अप्रैल को दोपहर 1:45 से 1:50 बजे के बीच डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था.

उन्होंने कहा कि, शिकायत गंभीर है और उन्होंने शिकायतों की जांच के लिए स्पेशलिस्ट की एक जांच कमेटी बनाई है. उन्होंने उनसे सभी पार्टियों के बयान तुरंत लेने और सभी डॉक्यूमेंट्री सबूतों की जांच करने को कहा है. वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे.

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