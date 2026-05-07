ETV Bharat / bharat

'पेट में पल रहे बच्चे की मौत चिकित्सा लापरवाही की वजह से हुई', महाराष्ट्र में एक दंपती का आरोप

बीड: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दंपती ने एक अस्पताल के डॉक्टरों पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. परिवार का दावा है कि, महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत चिकित्सा लापरवाही की वजह से हुई है.

दंपती ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया और इसके बजाय सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से ऐसा किया. इस पर उस अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि, गर्भवती महिला पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड (निर्जलित) थी.

उसने बताया कि, 23 अप्रैल की सुबह से ही उसे उल्टी हो रही थी और वह दोपहर 3:00 बजे भर्ती हुई, क्योंकि घर पर कोई नहीं था. डॉक्टर ने आगे कहा कि गर्भवती महिला के परिवार ने उसका सिजेरियन करवाने से मना कर दिया और प्राकृतिक डिलीवरी पर जोर दिया.

इस मामले की जांच अब बीड जिला सिविल सर्जन की बनाई एक मेडिकल प्रोफेशनल कमेटी कर रही है. पीड़ित दंपती की पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, "23 अप्रैल को महिला के पेट में तेज दर्द और ऐंठन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इस दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली घटना के बाद, दंपती ने पराली सिटी पुलिस स्टेशन में आरोपी अस्पताल की महिला डॉक्टर और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में दंपती ने अस्पताल की महिला डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर ड्यूटी में लापरवाही, बच्चे की मौत में डॉक्टरों की गलती और मां की जान को लापरवाही से खतरे में डालने की पूरी जांच की मांग की है.

इस दुखद घटना ने शिकायत करने वाले के परिवार को दुख की खाई में धकेल दिया है. अपनी पुलिस शिकायत के अनुसार, पीड़ित परिवार ने कहा, गर्भवती महिला ने पेट में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत की, इसलिए उसने अपनी डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने उसे तुरंत भर्ती होने के लिए कहा.

आरोप है कि, महिला डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर उसकी जांच की और पहले सोनोग्राफी के लिए भेजा. वहां उन्होंने देखा कि बच्चे का दिल नहीं धड़क रहा है और उसे आगे की जांच के लिए भेज दिया. वे मरे हुए बच्चे को मां के पेट से बाहर निकालने के बजाय पैसे का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे. शिकायत के मतुाबिक, डॉक्टरों की माफ न करने लायक लापरवाही के कारण, अजन्मे बच्चे की न सिर्फ जान चली गई, बल्कि डॉक्टरों ने लापरवाही से गर्भवती मां की जान को भी खतरे में डाल दिया.