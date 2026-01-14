ETV Bharat / bharat

'मेरे संबंधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज, फिर भी गैर भारतीय बताकर भेजा बांग्लादेश', मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका

बाद में यह मामला 12 सितंबर, 2019 को असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक आदेश पर खत्म हुआ. इसमें उसे विदेशी नागरिक घोषित कर दिया गया. ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह अपने भारतीय माता-पिता और दादा-दादी के साथ अपना संबंध साबित करने में नाकाम रही. उसका कहना है कि उसने नौ मान्य दस्तावेज पेश किए थे, जिनमें चार लगातार वोटर लिस्ट (1965, 1970, 1985, 1997), जमाबंदी और जमीन के रिकॉर्ड, एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, स्कूल सर्टिफिकेट और उसके गांव के मुखिया द्वारा जारी किया गया गांवबुराह सर्टिफिकेट शामिल थे.

एडवोकेट अदील अहमद के जरिए दायर एक याचिका में अहेदा खातून ने कहा, "याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक निवेदन करती है कि यह मामला उन लंबी और दुर्भाग्यपूर्ण कानूनी कार्यवाही से जुड़ा है, जो 1998 में शुरू हुई थी. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. याचिकाकर्ता को बिना किसी सूचना या भागीदारी से निर्णय लिया गया."

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की संयुक्त बेंच ने 12 जनवरी को एक आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता के भाई द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की सच्चाई की जांच करने के सीमित उद्देश्य के लिए नोटिस जारी किया जाए, जिसने उसकी ओर से हलफनामा दायर किया है. जवाब 16 मार्च, 2026 तक देना है." याचिकाकर्ता की ओर से से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने उनका प्रतिनिधित्व किया.

नई दिल्ली : असम की 44 साल की एक मुस्लिम विधवा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उसका आरोप है कि असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसे गैर भारतीय घोषित कर दिया और जब वह गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंची, तो कोर्ट ने देरी से याचिका दाखिल करने की बात कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया. महिला इस समय बांग्लादेश में है.

उसने कहा कि कोविड महामारी के दौरान रिहा होने तक उन्हें एक डिटेंशन कैंप में रखा गया था. ट्रिब्यूनल के आदेश के छह महीने बाद वह गुवाहाटी हाईकोर्ट गईं. हाईकोर्ट के सामने, उन्होंने दावा किया कि बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से गलत कारणों से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया. उदाहरण स्वरूप उसने बताया कि ट्रिब्यूनल ने "गांवबुराह सर्टिफिकेट" पर इस मामूली आधार पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि उस पर "राज्य का प्रतीक" था. गिफ्ट डीड और जमाबंदी को वंश के पक्के सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया.

खातून की याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने मामले की खूबियों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ इस आधार पर दखल देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता कोर्ट में, आने में हुई "देरी को समझाने" में नाकाम रही, और बिना किसी विवादित डॉक्यूमेंट्स की जांच किए या ट्रिब्यूनल के तर्क में साफ गलतियों को सुधारे, उसकी विश्वसनीयता पर गलत फैसले सुनाए. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके माता-पिता सभी को फाइनल एनआरसी में स्वीकार कर लिया गया है.

इस बीच, कार्यवाही के दौरान, उन्हें 30 सितंबर, 2025 को हिरासत में ले लिया गया, और उनके वकील के अनुसार, 21 अगस्त, 2025 को हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, अधिकारियों ने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया. वे वहीं पर हैं. याचिका में कहा गया कि ट्रिब्यूनल की राय पूरी तरह से गलत आधारों पर आधारित है. "राज्य प्रतीक" होने के कारण गांवबुराह सर्टिफिकेट को खारिज करना, जमाबंदी और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को खारिज करना, चार दशकों की वोटर लिस्ट पर विचार न करना, स्कूल सर्टिफिकेट को नजरअंदाज़ करना, और नाम के अलग-अलग रूपों को गलत समझना, याचिका में कहा गया है, "इस तरह की कानूनी रूप से गलत राय के आधार पर हिरासत अपने आप में असंवैधानिक है, और अंतरिम सुरक्षा जरूरी है."

याचिका में कहा गया है, "NRC फैमिली लिस्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के परिवार के हर सदस्य, जिसमें उसके पिता, माता और चौदह भाई-बहन शामिल हैं, को फाइनल एनआरसी में स्वीकार किया गया है. सिर्फ याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल केस पेंडिंग होने की वजह से डीवी (डाउटफुल वोटर) मार्क किया गया था." याचिका में कहा गया है कि 30.06.2010 की रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, जो उसके पिता ने अपनी सात बेटियों के नाम की थी, उसमें माता-पिता और पारिवारिक रिश्ते का साफ जिक्र है.

याचिका में तर्क दिया गया कि ये दस्तावेज एविडेंस एक्ट की धारा 74-76 के तहत पब्लिक रिकॉर्ड हैं, और ट्रिब्यूनल बिना किसी कानूनी वजह के उन्हें खारिज नहीं कर सकता. याचिका में कहा गया, "40 से ज़्यादा सालों तक लगातार चुनावी मौजूदगी संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारतीय नागरिकता का सीधा सबूत है. ट्रिब्यूनल इस अहम सबूत को समझने में नाकाम रहा." सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को असम सरकार से जवाब मांगा था, और यह तब हुआ जब उनके भाई, जो अपने गांव में एक सिविल पुलिस अधिकारी हैं, ने एक हलफनामा दायर किया. उनके भाई ने पुष्टि की कि परिवार नागरिकता साबित करने के लिए जिन दस्तावेजों पर भरोसा कर रहा था, वे असली हैं.

