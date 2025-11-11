ETV Bharat / bharat

प्रसव के 8 घंटे बाद नवजात को गोदी में लेकर मतदान करने पहुंची महिला

बिहार में वोटिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. लोकतंत्र को सलाम करने वाली तस्वीर गया से सामने आयी.

Woman Cast Vote After Child Birth
मतदान करने के बाद सोनी कुमारी (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

November 11, 2025

गया : कहते हैं लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है. इसीलिए इसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है. तभी तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत लोकतंत्र के महापर्व में एक अनोखी मिसाल देखने को मिली है. जो महिला 8 घंटे पहले बच्चे को जन्म दी थी, वह मतदान करने पहुंची. यह नजारा गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कुरी सराय गांव में स्थित मध्य विद्यालय पर देखने को मिला.

प्रसव के 8 घंटे बाद मतदान करने पहुंची : दरअसल, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कुरी सराय गांव के रहने वाले सुनील मांझी की 25 वर्षीय पत्नी सोनी कुमारी बीते शाम बेलागंज के सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती हुई थी. प्रसव पीड़ा होने के बाद सोनी सोमवार शाम को 7 बजे बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुई. जहां उसने रात 11 बजे बच्चे को जन्म दिया.

Woman Cast Vote After Child Birth
मतदान के बाद चिह्न दिखाती महिलाएं (ETV Bharat)

अस्पताल से छुट्टी लेकर पहुंची : सोनी ने निर्णय लिया कि वह मतदान केंद्र जाएंगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी. 8 घंटे को नवजात को गोदी में लेकर सोनी एंबुलेंस से मतदान केंद्र पहुंची. सोनी के हाथों में स्लाइन का बोतल भी लगा हुआ था.

लोगों ने जमकर की सराहना : मतदान केंद्र पर लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन जैसी ही महिला को एंबुलेंस से उतरते दूसरे मतदाताओं ने देखा तो उन्होंने सबसे पहले उसे वोट कराने के लिए मतदान कर्मियों से आग्रह किया. इस दौरान मतदान कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने सोनी के साहस और जज्बे की खूब सराहना की.

'मेरा मत बच्चे के भविष्य के लिए' : इस दौरान सोनी कुमारी के चेहरे पर कठिनाइयों और दर्द तो था लेकिन वो इस से कहीं ज्यादा अपने मत का प्रयोग कर खुश थी. सोनी कुमारी ने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसका ये पहला बच्चा है. दर्द के कारण उसे मतदान का याद भी नहीं था, लेकिन जब आज सुबह तबीयत कुछ ठीक हुई तो मतदान की याद आई.

Woman Cast Vote After Child Birth
अस्पताल से सीधे पहुंची मतदान केन्द्र (ETV Bharat)

''सुबह में मैंने अस्पताल के कर्मचारियों से आग्रह है किया था कि कुछ देर के लिए छुट्टी दी जाए ताकि मैं अपने बूथ पर जाकर मतदान का प्रयोग कर सकूं. विकास के लिए सरकार चुनना है तो मतदान करने आना जरूरी था. हम मतदान करेंगे तभी हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा. लोकतंत्र में बिना मतदान के आप अच्छी व्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं.''- मतदान करने पहुंची महिला

'बिहार तरक्की की ओर अग्रसर रहे' : सोनी कुमारी को नॉर्मल प्रसव हुआ है, लेकिन उसे आज शाम में अस्पताल से छुट्टी मिलनी है. परिवार वालों ने कहा कि सोनी को वोट दिलवाकर फिर से अस्पताल ले जा रहे हैं. हमलोग तो चाहेंगे कि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहे. जिस सोच के साथ सोनी ने मतदान किया है बिहार तरक्की की ओर अग्रसर रहे.

बूथ पर मौजूद प्रियंका कुमारी ने कहा कि सोनी जैसी महिला समाज के लिए मिसाल है. सोनी जिस जाति से आती है, कहा जाता है उस वर्ग में मतदान को लेकर जागरूकता नहीं है. आज सोनी ने साबित कर दिया कि उस वर्ग में भी अब लोकतंत्र के महापर्व के लिए जागरूकता की कमी नहीं है. सोनी जैसी महिला होंगी तो लोकतंत्र और देश में महिलाएं सशक्त होंगी.

सोनी के साथ एंबुलेंस में आए बेलागंज अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी अजीत कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र पर महिला को लाया गया था. मतदान कराने के लिए एंबुलेंस से भेजा गया था. वोट देने के बाद महिला फिर से अस्पताल जा रही हैं.

''सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला प्रसव के कुछ घंटे बाद ही अस्पताल से सीधे बूथ केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है. ऐसी महिलाएं समाज के लिए एक उदाहरण हैं. उस महिला को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा. हम महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वह अपने मतदान का प्रयोग करें.''- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी, गया

