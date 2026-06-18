ETV Bharat / bharat

रिसॉर्ट के बाथरूम में मिली युवती की लाश, लड़की के साथ होटल आए साथी हुए फरार

मृतक युवती की उम्र 24 साल थी और वो भिलाई की रहने वाली थी. युवती के साथी भी उसके साथ रिसॉर्ट आए थे.

GIRL BODY FOUND IN RESORT
रिसॉर्ट के बाथरूम में मिली युवती की लाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: मनगट्टा के विसली वुड रिसॉर्ट में 24 वर्षीय युवती, जो भिलाई की रहने वाली थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि युवती के साथ रिसॉर्ट में पहुंचे लोग सुबह होने से पहले ही वहां से भाग निकले. जिस वक्त युवती के साथ आए लोग भागे, उस वक्त युवती बेसुध हालत में बाथरूम में पड़ी थी. पुलिस फिलहाल इसे संदिग्ध मौत मानकर हर पहलू से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी.



रिसॉर्ट के बाथरूम में मिली युवती की लाश

पुलिस ने बताया कि मृतका भिलाई की रहने वाली थी और अपने साथियों के साथ घूमने के लिए विसली वुड रिसॉर्ट पहुंची थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक देर रात वह बाथरूम गई थी, जहां सुबह बेहोशी की हालत में मिली. सुबह करीब 8 बजे रिसॉर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी हुई. इसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

रिसॉर्ट के बाथरूम में मिली युवती की लाश (ETV Bharat)

युवती के साथ रिसॉर्ट आए साथी होटल से भागे

युवती के साथ रिसॉर्ट पहुंचे अन्य लोग सुबह होने से पहले ही वहां से क्यों चले गए ये सवाल सभी को खटक रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वे लोग कौन थे और बना किसी को बताए कहां चले गए. युवती के साथ आए लोग अगर समय पर मृतक को अस्पताल पहुंचा देते तो शायद उसकी जान बच सकती थी. पुलिस अब इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने में जुटी है.



रिसॉर्ट प्रबंधन और कर्मचारियों से पूछताछ

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. रिसॉर्ट के कर्मचारियों, प्रबंधन और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही रिसॉर्ट में उपलब्ध रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.


मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. जल्द ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. युवती भिलाई की रहने वाली थी. युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है: कीर्तन राठौड़, एएसपी, राजनांदगांव

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इतंजार

फिलहाल पूरा मामला कई सवालों के घेरे में है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही यह तय करेगी कि यह एक सामान्य घटना थी, या किसी तरह की कोई साजिश. इन सब सवालों से पर्दा तब उठेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी.

प्राइवेट इस्पात संयंत्र में करंट लगने से श्रमिक की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा, राजनांदगांव एएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा

कथावाचक प्रदीप मिश्रा के नाम पर 21 लाख की ठगी, बीजेपी नेता पर केस दर्ज

फर्जी सिम से 11 राज्यों में साइबर फ्रॉड, राजनांदगांव से आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

RAJNANDGAON POLICE
BHILAI
WISLEY WOOD RESORT
MANGATTA
GIRL BODY FOUND IN RESORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.